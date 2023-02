Griekspoor en Van de Zandschulp stranden direct in dubbelspel ABN AMRO Open

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn maandag bij het ABN AMRO Open in Rotterdam meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Het Nederlandse duo, dat meedeed op een wildcard, ging in de eerste ronde onderuit tegen de Belgische qualifiers Sander Gille en Joran Vliegen: 3-6, 7-5 en 3-10.

Titelverdedigers Robin Haase en Matwé Middelkoop vormen het andere Nederlandse duo in het dubbelspel in Ahoy. Het tweetal won zondag het ATP-toernooi van Montpellier.

Haase en Middelkoop treffen in de eerste ronde in Rotterdam de Mexicaan Santiago González en de Fransman Édouard Roger-Vasselin. Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski, die als eerste zijn geplaatst, spelen tegen de Duitsers Kevin Krawietz en Tim Pütz.

In het enkelspel plaatste Richard Gasquet zich voor de tweede ronde. De 36-jarige Fransman versloeg de als zevende geplaatste Pablo Carreño Busta in drie sets: 2-6, 7-6 (2) en 6-2.

Ook Grigor Dimitrov bereikte de tweede ronde. De 28-jarige Bulgaar had nog geen uur nodig om de Russische qualifier Aslan Karatsev te verslaan: 6-1 en 6-3. Dimitrov stond al eens in de finale in Rotterdam (2018), maar de huidige nummer 28 van de wereld verloor daarin van Roger Federer.

Titelverdediger Auger-Aliassime komt dinsdag in actie

De vijftigste editie van het ABN AMRO Open is maandag begonnen en duurt tot en met zondag. Titelverdediger Félix Auger-Aliassime komt dinsdag in actie tegen Lorenzo Sonego.

Voor het eerst in elf jaar staan liefst vier Nederlanders in het hoofdschema van het enkelspel, maar zij komen op de openingsdag niet in actie. Gijs Brouwer staat dinsdag tegenover Marc-Andrea Huesler en Tallon Griekspoor speelt later die dag tegen Mikael Ymer.