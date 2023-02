Gasquet knokt zich tegen Carreño Busta naar tweede ronde ABN AMRO Open

Richard Gasquet heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De 36-jarige Fransman versloeg de als zevende geplaatste Pablo Carreño Busta in drie sets (2-6, 7-6 (2), 6-2).

Gasquet, in 2007 de nummer zeven van de wereldranglijst, knokte zich terug en haalde de tweede set met een tiebreak binnen. Na ruim twee uur spelen trok de Fransman de wedstrijd met een sterke derde set over de streep.

Het was voor Gasquet de eerste overwinning ooit op Carreño Busta. De vorige twee ontmoetingen waren een prooi voor de 31-jarige Spanjaard, die momenteel de mondiale nummer zestien is.

De vijftigste editie van het ABN AMRO Open is maandag begonnen en duurt tot en met zondag. Titelverdediger Félix Auger-Aliassime komt dinsdag in actie tegen Lorenzo Sonego.

Voor het eerst in elf jaar staan liefst vier Nederlanders in het hoofdschema van het enkelspel, maar zij komen op de openingsdag niet in actie. Gijs Brouwer staat dinsdag tegenover Marc-Andrea Huesler en later die dag speelt Tallon Griekspoor tegen Mikael Ymer.