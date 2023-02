Van de Zandschulp ziet Coric afhaken en treft nu lucky loser op ABN AMRO Open

Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde van het ABN AMRO Open toch niet op tegen de Kroaat Borna Coric. De nummer 21 van de wereld heeft zich met een beenblessure afgemeld voor het toernooi in Rotterdam Ahoy.

De 27-jarige Van de Zandschulp treft nu lucky loser Quentin Halys. De Fransman verloor in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi van landgenoot Grégoire Barrère, maar mag door de afmelding van Coric alsnog zijn opwachting maken in Rotterdam.

Halys is de nummer 62 van de wereld. Hij deed niet eerder mee aan het ABN AMRO Open. Coric was een op papier sterkere tegenstander geweest. De Kroaat won in zijn carrière drie ATP-toernooien, waaronder het Masters-toernooi van Cincinnati in 2022.

Voor Van de Zandschulp is het derde keer dat hij zijn opwachting maakt op het ABN AMRO Open. In 2021 nam de Veenendaler het wel op tegen Coric in de eerste ronde en toen verloor hij in twee sets. Vorig jaar strandde Van de Zandschulp in de tweede ronde.