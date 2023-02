Wu overleeft vier matchpoints en pakt als eerste Chinese tennisser ooit ATP-titel

De Chinese tennisser Wu Yibing heeft zondag in een thriller geschiedenis geschreven door het ATP-toernooi van Dallas te winnen. De nummer 97 van de wereld is daarmee de eerste Chinees die een ATP-titel in het open tijdperk (sinds 1968) verovert.

De 23-jarige Wu moest wel flink knokken voor zijn eerste toernooizege. Hij overleefde in de finale tegen het als vijfde geplaatste Amerikaanse servicekanon John Isner maar liefst vier matchpoints: 6-7 (4), 7-6 (3) en 7-6 (12). De partij op het Amerikaanse hardcourt duurde ruim drie uur.

In de tweede set kreeg Isner bij een 6-5-voorsprong een kans om de wedstrijd te beslissen, maar hij verzuimde die te benutten. In de tiebreak van de laatste set werkte Wu nog drie matchpoints weg, waarna hij op zijn vijfde matchpoint zelf wel toesloeg. Isner sloeg maar liefst 44 aces in de gehele partij, waar Wu zeven aces tegenoverstelde.

Zaterdag werd Wu al de eerste Chinees die een ATP-finale bereikte. Hij was toen te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz. Daarmee versloeg de Chinese revelatie voor het eerst in zijn carrière een speler uit de top tien van de wereldranglijst. Eerder in het toernooi klopte hij ook onder anderen Denis Shapovalov.

Wu Yibing wordt hoogstgeplaatste Chinees ooit op ATP-ranglijst. Foto: Getty Images

Wu stormt top zestig binnen op wereldranglijst

Wu werd de laatste jaren geplaagd door blessureleed, maar brak vorig jaar alsnog door op de US Open. Hij haalde als qualifier de derde ronde in New York en werd daarin uitgeschakeld door Daniil Medvedev. Op de Australian Open strandde hij begin dit jaar in de eerste ronde.

Dankzij zijn titel klimt Wu naar de 58e plaats op de wereldranglijst. Daarmee wordt hij de hoogstgeplaatste Chinees ooit op de ATP-ranglijst. Het record was in handen van Zhang Zhizhen, die momenteel de 91e positie bezet.