Haase en Middelkoop pakken dubbeltitel in aanloop naar ABN AMRO Open

Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben een dag voor de start van het ABN AMRO Open een dubbeltitel aan hun erelijst toegevoegd. De Nederlanders schreven zondag het ATP-toernooi van Montpellier op hun naam.

De 35-jarige Haase en de vier jaar oudere Middelkoop waren in de finale op het Franse hardcourt te sterk voor Maxime Cressy en Albano Olivetti. Ze klopten de Amerikaan en de Fransman na een supertiebreak: 7-6 (4), 4-6 en 10-6.

Voor Haase betekende het zijn achtste toernooizege in het dubbelspel. Middelkoop veroverde zijn veertiende titel in het dubbelspel.

De twee Nederlanders komen als titelverdedigers naar Rotterdam. Ze werden met een wildcard toegelaten tot het ABN AMRO Open en wonnen het toernooi in Ahoy beiden voor het eerst.

Haase en Middelkoop nemen het in de eerste ronde van het ABN AMRO Open op tegen Santiago González uit Mexico en de Fransman Edouard Roger-Vasselin.

In het enkelspel doen voor het eerst sinds 2012 vier Nederlanders mee. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer komen in actie in Rotterdam.