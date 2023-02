Wu schrijft historie door als eerste Chinese tennisser een ATP-finale te halen

De Chinese tennisser Wu Yibing heeft zaterdagavond (lokale tijd) geschiedenis geschreven door de finale van het ATP 250-toernooi in Dallas te bereiken. Het is voor het eerst in het open tijdperk (sinds 1968) dat een Chinees in een ATP-finale staat.

De 23-jarige Wu was in de halve eindstrijd in drie sets te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer acht van de wereld: 6-7 (3), 7-5 en 6-4. Het was de eerste keer dat de Chinese revelatie een speler uit de top tien van de ATP-ranglijst versloeg.

Wu bezet zelf de 97e plek op de wereldranglijst. Hij werd de laatste jaren geplaagd door blessureleed, maar brak vorig jaar alsnog door op de US Open. Wu haalde als qualifier de derde ronde in New York en werd daarin uitgeschakeld door Daniil Medvedev.

Dit jaar deed Wu ook mee aan de Australian Open, het tweede Grand Slam-toernooi uit zijn loopbaan. Hij strandde al in de eerste ronde na een vijfsetter tegen de Fransman Corentin Moutet.

Wu Yibing brak vorig jaar door op de US Open, waar hij als qualifier de derde ronde haalde. Foto: Getty Images

Wu wordt sowieso hoogstgeplaatste Chinese man

Op zijn weg naar de halve finales van het ATP-toernooi in Dallas boekte Wu al enkele fraaie overwinningen. Onder anderen de Canadees Denis Shapovalov en de Fransman Adrian Mannarino werden in twee sets verslagen.

In de finale neemt Wu het zondag op tegen de Amerikaan John Isner, de nummer vijf van de plaatsingslijst. Isner heeft al zestien ATP-titels op zijn erelijst staan.

Wu stijgt maandag sowieso naar de top 80 van de wereldranglijst en wordt daarmee de hoogstgeplaatste Chinees ooit op de ATP-ranglijst. Het record is in handen van Zhang Zhizhen, die momenteel de 91e positie bezet.