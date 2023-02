Voor het eerst sinds 2012 minstens vier Nederlanders op ABN AMRO Open

Voor het eerst sinds 2012 doen er komende week minimaal vier Nederlanders mee aan het ABN AMRO Open. Gijs Brouwer kreeg op het laatste moment een wildcard en voegt zich bij Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven.

Vorig jaar kende Brouwer zijn doorbraak door als qualifier op de US Open de tweede ronde te bereiken. Het was de eerste keer dat hij meedeed aan een Grand Slam-toernooi. Op het ABN AMRO Open begint Brouwer met een partij tegen de Zwitser Marc-Andrea Hüsler, de nummer 49 van de wereld.

De laatste keer dat vier Nederlanders het hoofdschema van het ABN AMRO Open haalden, was in 2012. Destijds werd de Nederlandse eer verdedigd door Jesse Huta Galung, Igor Sijsling, Robin Haase en Thiemo de Bakker.

Jesper de Jong, Max Houkes en Sidané Pontjodikromo doen dit weekend mee aan de kwalificaties en kunnen zich ook nog plaatsen. Niet eerder in deze eeuw deden er zes Nederlanders of meer mee aan het mannenenkelspel op het ABN AMRO Open.

Van de Zandschulp is de enige Nederlander die zich op basis van zijn ranking rechtstreeks voor het hoofdschema plaatste. De Veenendaler neemt het in de eerste ronde op tegen de Kroaat Borna Coric, de nummer 23 van de wereld. Van de Zandschulp is de mondiale nummer 35.

HetABN AMRO Open begint maandag. De Canadees Félix Auger-Aliassime verdedigt zijn titel in Rotterdam. Igor Sijsling was in 2014 de laatste Nederlander die het tot de halve finales van het ATP 500-toernooi in Ahoy schopte.