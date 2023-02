Krajicek wil nog zeker tien jaar directeur van ABN AMRO Open blijven

Het ABN AMRO Open bereikt komende week een mijlpaal met de vijftigste editie én de langverwachte terugkeer van het publiek. Wimbledon-winnaar Richard Krajicek, al sinds 2004 directeur van het ATP 500-toernooi, is nog lang niet uitgekeken in Rotterdam Ahoy. "Dit is voor mij de perfecte baan."

Kippenvel maakte zich even meester van Krajicek toen hij eerder deze week een filmpje kreeg doorgestuurd. Op die beelden is te zien hoe het centercourt wordt opgebouwd. Maar bovenal: welke voorbereidingen worden getroffen voor een evenement met veel publiek. Voor het eerst in drie jaar mogen de tribunes bij het ABN AMRO Open weer helemaal gevuld worden.

"Ik werd wel een beetje emotioneel van dat filmpje", vertelt de 51-jarige Krajicek in gesprek met NU.nl. "De opbouw in Ahoy zag er de laatste jaren heel anders uit. Vorig jaar mochten we vanwege de coronapandemie per sessie maar 1.250 in plaats van 10.000 toeschouwers toelaten. En bij de tweede avondwedstrijd moesten de tribunes leeg blijven."

"Ik ben blij dat we vorig jaar alsnog mensen hebben toegelaten, want beter iets dan niets. Maar het kostte ons meer geld dan het opleverde. Dat we nu weer zoveel mogelijk toeschouwers mogen verwelkomen is voor iedereen heel erg mooi, ook voor de spelers. Het wordt in heel veel opzichten een bijzondere editie."

In 2021, toen Andrey Rublev het ABN AMRO-toernooi won, was er vanwege de coronapandemie helemaal geen publiek welkom. Vorig jaar werden 1.250 toeschouwers per sessie toegelaten. Foto: Getty Images

'Geen enkele speler moet helemaal happy zijn'

De coronapandemie was zonder twijfel de grootste uitdaging die Krajicek in zijn vele jaren als toernooidirecteur voor zijn kiezen kreeg. En dan zijn er altijd nog kleine dingen. Zo wordt de Wimbledon-winnaar van 1996 elk jaar wel geplaagd door toppers die zich op het laatste moment afmelden.

Ook tijdens het toernooi is er altijd wel wat. Vorig jaar baalde Tallon Griekspoor ervan dat hij voor de tweede avondwedstrijd - dus zonder publiek - was ingepland. In 2021 zei Alexander Zverev na zijn vroege uitschakeling dat hij nooit meer zou meedoen aan het ABN AMRO Open, omdat hij de baan niet fijn vindt. Dit jaar is de Duitser gewoon weer van de partij.

"Ik hoefde Zverev niet te overtuigen om te komen, hoor", zegt Krajicek. "Ook voor de kritiek van Tallon had ik begrip, ook al kon ik mijn keuzes goed verdedigen. Als toernooidirecteur moet je er juist voor zorgen dat niet één persoon helemaal happy is, want dan zijn er ook veel ontevreden spelers. Zolang iedereen een beetje tevreden en een beetje ontevreden is, is het goed."

Alexander Zverev wilde na zijn vroege uitschakeling in 2021 niet meer meedoen in Ahoy. Dit jaar is hij weer van de partij. Foto: Getty Images

'Ik wil dit werk nog zo lang mogelijk blijven doen'

Krajicek beleeft dit jaar al zijn twintigste editie als toernooidirecteur, terwijl zijn aanstelling in 2004 toch een sprong in het diepe was. De Zuid-Hollander had toen nog maar net een punt achter zijn succesvolle carrière gezet. Daarin won hij Wimbledon, nog eens zestien ATP-titels en was hij de nummer vier van de wereld. Maar de stap naar Ahoy bleek een schot in de roos.

"Ik geniet er heel erg van. Het houdt me dicht bij toptennis en dat is toch mijn leven. Het belangrijkste is dat het geen fulltimebaan is. De rest van het jaar heb ik de tijd voor andere dingen. Ik heb spelers gecoacht en ik ga straks met mijn zoon (Alec Deckers, red.) tien tot twaalf weken mee op de tour", vertelt Krajicek.

"Dat maakt dit voor mij een perfecte baan. Ik wil het ook nog heel lang blijven doen. De komende drie edities blijf ik sowieso nog toernooidirecteur. Daarna is het de vraag of iedereen nog tevreden met mij is. Dat is het belangrijkste. Aan mij ligt het niet. Ik ben nu 51, maar ik hoop zeker tot mijn zestigste toernooidirecteur te blijven. En daarna misschien wel tot mijn pensioen."