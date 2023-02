Koning Willem-Alexander bezoekt finale van jubileumeditie ABN AMRO Open

Koning Willem-Alexander is op zondag 19 februari aanwezig bij de finale van het ABN AMRO Open in Rotterdam. Het is de vijftigste editie van het tennistoernooi, dat in Ahoy wordt gespeeld.

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dinsdag dat de koning, voorafgaand aan de mannenfinale, de expositie met hoogtepunten uit de geschiedenis van het ATP-toernooi bezoekt.

De jubileumeditie van het ABN AMRO Open kent met vijf spelers uit de top tien van de wereldranglijst een sterk deelnemersveld. Met Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven doen er voor het eerst sinds 2018 drie Nederlanders mee aan het hoofdschema.

Het ABN AMRO Open werd vorig jaar gewonnen door Félix Auger-Aliassime. De 22-jarige Canadees verdedigt dit jaar zijn titel in Rotterdam. Stéfanos Tsitsipás is de hoogst geplaatste speler. De Griek bereikte in januari de finale van de Australian Open, die hij in drie sets van Novak Djokovic verloor.

De eerste editie van het ABN AMRO Open werd in 1974 gewonnen door de Nederlander Tom Okker. Ook Richard Krajicek, sinds 2004 toernooidirecteur, en Jan Siemerink wonnen in Rotterdam.