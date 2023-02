Tennissers vol bravoure naar Davis Cup Finals: 'We zijn tot grote dingen in staat'

De Nederlandse tennissers zijn vol vertrouwen voor hun deelname aan de Davis Cup Finals in september. De ploeg van captain Paul Haarhuis plaatste zich zondag in Groningen ten koste van Slowakije vrij moeiteloos voor de eindronde.

Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop haalden in het dubbelspel het beslissende punt (3-0) binnen door in iets meer dan een uur af te rekenen met Lukas Klein en Alex Molcan. Het werd 6-3 en 6-3.

"Ik denk dat dit team tot heel grote dingen in staat is. We hebben drie goede singelaars, een ongelooflijk sterk dubbelteam en niet één kopman. Het moet een beetje meezitten, maar ik zou niet weten waarom we het toernooi niet kunnen winnen", zei Tallon Griekspoor, die zaterdag zijn partij al won.

"We hebben verschillende leeftijden in de groep, wat juist leuk is. We zien elkaar week in week uit en trainen veel met elkaar. Dit is het mooiste team waarin ik ooit heb gespeeld."

Captain Haarhuis zag de zege van Koolhof en Middelkoop als bevestiging dat Oranje op de goede weg is. "Het was heerlijk om te zien gebeuren waarop je had gehoopt: dat ze het verschil maakten door overtuigender te zijn met hun dubbelspelacties", zei hij. "Dat ze in twee sets wonnen en deze ontmoeting zo snel beëindigden, was de ideale uitkomst."

Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop zorgden voor de beslissing in het Groningse Martiniplaza. Foto: ANP

'Heel benieuwd hoe het toernooi verder gaat'

Mogelijk verandert de opzet van de Davis Cup Finals, aangezien de samenwerking met organisator Kosmos Tennis onlangs door de internationale tennisbond is verbroken.

"Het was een verrassing voor mij, aangezien ze een lang contract hadden getekend", zei Haarhuis. "Ik ben heel benieuwd waar ze nu mee komen en hoe het toernooi verder gaat. We genieten van dit soort ambiance, dus ik hoop dat er weer meer uit- en thuiswedstrijden komen. Daar speel je Davis Cup voor."

Haarhuis vindt het jammer dat Nederland financieel niet in staat is om in september de groepswedstrijden te huisvesten. De teamcaptain droomt van partijen in een uitverkocht Ahoy.