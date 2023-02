Nederland plaatst zich voor Davis Cup Finals met klinkende zege op Slowakije

De Nederlandse tennissers hebben zich zondag in Groningen op overtuigende wijze geplaatst voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop waren in het dubbelspel in twee sets te sterk voor de Slowaken Alex Molcan en Lukas Klein. Doordat Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor een dag eerder ook al wonnen, is Nederland niet meer te achterhalen.

Door de zeges van Van Rijthoven en Middelkoop wist Nederland dat het zondag aan één overwinning genoeg had om plaatsen voor de Davis Cup Finals af te dwingen. Het Nederlandse duo werd geen enkele keer gebroken en had iets meer dan uur nodig om de klus te klaren. Het werd in Martiniplaza 6-3 en 6-3.

Het is nog niet bekend tegen wie Nederland het in september moet opnemen in de groepsfase van de Davis Cup Finals. Op een later moment wordt ook bekend waar de wedstrijden worden gespeeld. De beste twee landen uit een groep van vier plaatsen zich voor het eindtoernooi, dat in november wordt gehouden. De landen die door de groepsfase komen, spelen van 21 tot en met 26 november in Málaga om de titel.

Vooraf maakte Oranje-captain Paul Haarhuis zich nog enigszins zorgen over de ontmoeting met Slowakije. Vrijdag werd bekend dat hij kopman Botic van de Zandschulp aan de kant moest houden. Die had nog last van een eerder opgelopen scheurtje in een spier van zijn bovenbeen.