Nederlandse tennissers door fraaie zege Van Rijthoven dicht bij Davis Cup Finals

Tim van Rijthoven heeft de Nederlandse tennissers zaterdag op een 2-0-voorsprong gezet tegen Slowakije in de strijd om een plek in de Davis Cup Finals. De geboren Roosendaler was na een spektakelstuk van drie uur in Groningen verrassend te sterk voor kopman Alex Molcan: 7-6 (6), 5-7 en 6-3. Eerder op de dag won Tallon Griekspoor in drie sets van Lukás Klein: 7-6 (6), 2-6 en 6-4.

Het was de derde keer in totaal en voor het eerst sinds 2016 dat Van Rijthoven een Davis Cup-wedstrijd speelde. De 25-jarige Nederlander, die vorig jaar uit het niets het grastoernooi van Rosmalen won en de vierde ronde van Wimbledon haalde, mocht in actie komen vanwege de bovenbeenblessure van kopman Botic van de Zandschulp.

Bij zijn rentree in het landentoernooi maakte underdog Van Rijthoven een prima indruk tegen Molcan, de nummer 55 van de wereld. De Nederlander overleefde in de eerste set weliswaar drie breakpoints, maar hij kreeg op 5-5 zelf ook zes kansen om de servicegame van de Slowaak te winnen. In de tiebreak herstelde Van Rijthoven zich van een 1-4-achterstand en trok hij de set dankzij een uitstekend punt naar zich toe.

Ook in de tweede set toonde Van Rijthoven veerkracht in het Martiniplaza, waar circa 3.500 fans op de tribune zaten. De vervanger van Van de Zandschulp knokte zich met een love break op 1-2 terug van een snelle achterstand, maar op 5-5 verloor hij opnieuw zijn servicegame en maakte Molcan het verschil.

De derde en beslissende set bood voldoende spektakel. Van Rijthoven miste op 3-2 maar liefst zeven breakpoints en gooide uit frustratie met zijn racket. Bij zijn achtste kans in die lange game was het alsnog raak. Van Rijthoven liep daarna door twee sterke servicegames uit naar de zege tegen Molcan, die in 2022 twee ATP-finales verloor.

Zijn knappe overwinning op de Slowaakse kopman is een opsteker voor Van Rijthoven na een vervelend begin van het seizoen. De nummer 107 van de wereld strandde door terugkerende rugproblemen al in de eerste kwalificatieronde voor de Australian Open. Over ruim een week mag hij dankzij een wildcard meedoen aan het ABN AMRO Open.

Tim van Rijthoven zorgde voor een verrassing door de Slowaakse kopman Alex Molcan te verslaan. Foto: ANP

Griekspoor gaf Van Rijthoven goede voorbeeld

Eerder op zaterdag gaf Griekspoor het goede voorbeeld door Nederland op de openingsdag van de Davis Cup Qualifier op een 1-0-voorsprong te zetten. Een eenvoudige partij werd het niet tegen Klein, de nummer 143 van de wereld. De Slowaak kwam door een snelle break op een 2-0-voorsprong. Griekspoor liet zich niet van de wijs brengen en brak Klein terug, tot grote vreugde van de fans.

Griekspoor, die het seizoen uitstekend begon door in India zijn eerste ATP-titel te veroveren, liet in het restant van de eerste set vier breakpoints liggen en kreeg in de tiebreak twee setpoints tegen. De nummer 59 van de wereld pakte vervolgens vier punten op rij en stelde setwinst veilig. In het tweede bedrijf liet Griekspoor zich tot twee keer toe verrassen in zijn servicegame, waardoor hij een verloren set speelde.

Ook in de derde set was het wisselvalligheid troef. Griekspoor kwam snel op een break voorsprong, maar gaf zijn voordeel weg door op 4-2 zijn eigen servicegame te verliezen. De derde set leek eveneens in een tiebreak te eindigen, maar Griekspoor stelde de zege daarvoor al veilig. Klein smashte de bal op 4-5 bij het eerste matchpoint van Griekspoor net achter de lijn.

De Davis Cup Qualifier gaat zondag verder met een dubbelpartij tussen Wesley Koolhof/Matwé Middelkoop en Klein/Jozef Kovalík. Bij een zege van het Nederlandse duo plaatst Nederland zich ten koste van Slowakije voor de groepsfase van de Davis Cup Finals in september. Bij een nederlaag wordt er nog een enkelwedstrijd gespeeld. Als Nederland ook dat duel verliest, volgt er nog een laatste enkelpartij.

Vorig jaar schopten de Nederlandse tennissers het tot de kwartfinales van de Davis Cup. Daarin was Australië te sterk. De verliezer van deze kwalificatiewedstrijd moet in september een play-offduel in Wereldgroep I spelen.