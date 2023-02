Griekspoor zet Nederland met zwaarbevochten zege op voorsprong in Davis Cup

Tallon Griekspoor heeft de Nederlandse tennissers zaterdag op een 1-0-voorsprong gezet tegen Slowakije in de strijd om een plek in de Davis Cup Finals. De Noord-Hollander knokte zich na een partij van 2,5 uur op het hardcourt in Groningen langs Lukás Klein: 7-6 (6), 2-6 en 6-4.

Al snel werd duidelijk dat Griekspoor het niet eenvoudig zou krijgen tegen Klein, de nummer 143 van de wereld. De Slowaak kwam door een snelle break op een 2-0-voorsprong. Griekspoor liet zich niet van de wijs brengen en brak Klein terug, tot grote vreugde van de fans in het volgepakte Martiniplaza.

Griekspoor liet in het restant van de eerste set vier breakpoints liggen en kreeg in de tiebreak twee setpoints tegen. De nummer 59 van de wereld pakte vervolgens vier punten op rij en stelde setwinst veilig. In het tweede bedrijf liet Griekspoor zich tot twee keer toe verrassen in zijn servicegame, waardoor hij een verloren set speelde.

Ook in de derde set was het wisselvalligheid troef. Griekspoor kwam snel op een break voorsprong, maar gaf zijn voordeel weg door op 4-2 zijn eigen servicegame te verliezen. Ook de derde set leek in een tiebreak te eindigen, maar Griekspoor stelde daarvoor al de zege veilig. Klein smashte de bal op 4-5 bij het eerste matchpoint van Griekspoor net achter de lijn, waardoor de Nederlander met de schrik vrijkwam.

Met zijn benauwde zege geeft Griekspoor een vervolg aan zijn sterke start van het seizoen. Hij begon het jaar door in India de eerste ATP-titel uit zijn loopbaan te veroveren. Twee weken later bereikte Griekspoor voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van de Australian Open.

Tallon Griekspoor zette Nederland op een 1-0-voorsprong tegen Slowakije. Foto: ANP

Van Rijthoven kan voorsprong Nederland vergroten

Tim van Rijthoven komt zaterdag ook nog in actie en kan Nederland op een 2-0-voorsprong zetten. De geboren Roosendaler neemt het op tegen de Slowaakse kopman Alex Molcan, de mondiale nummer 55.

Het is pas de eerste keer sinds 2016 dat Van Rijthoven een Davis Cup-wedstrijd speelt. Hij vervangt Botic van de Zandschulp, die door een bovenbeenblessure niet fit genoeg is om te spelen. Bij absentie van Van de Zandschulp is Griekspoor voor het eerst kopman van de Nederlandse ploeg.

De Davis Cup Qualifier gaat zondag verder met een dubbelpartij tussen Wesley Koolhof/Matwé Middelkoop en Klein/Jozef Kovalík. Daarna staan er nog twee duels in het enkelspel op het programma. Mocht Van de Zandschulp zondag wel fit genoeg zijn, dan kan captain Paul Haarhuis ervoor kiezen om de Veenendaler voor Van Rijthoven te laten spelen.