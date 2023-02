Griekspoor kan weer lachen na topmaand: 'Mentaal heb ik veel stappen gezet'

Tallon Griekspoor sloot 2022 af met de pijnlijkste nederlaag uit zijn tennisloopbaan. Twee maanden later heeft de 26-jarige Nederlander een ATP-titel op zak en voert hij het Davis Cup-team aan in Groningen. "Mijn toernooizege in India laat zien hoe dun het lijntje in tennis is."

"Normaal ben je nooit zo langdradig", grapt Griekspoor, vlak nadat Paul Haarhuis tijdens een persmoment in Groningen 2,5 minuut aan het woord is geweest na één vraag van een journalist. De captain van het Nederlandse Davis Cup-team, bekend om zijn volledige antwoorden, kaatst de bal (en microfoon) direct terug: "Zeg jij eens iets, jongen."

De onderlinge plaagstootjes en bijbehorende lachsalvo's zijn vaste prik als de Nederlandse tennissers weer bij elkaar komen voor de Davis Cup. Griekspoor geniet er als belangrijkste gangmaker met volle teugen van. Ook nu hij zaterdag, door de blessure van Botic van de Zandschulp, voor het eerst in zijn loopbaan kopman van de Nederlandse ploeg is.

"Dat is wel speciaal, maar het is niet zo dat ik opeens dingen bepaal. Niemand voelt zich in dit team sterker of beter dan de ander", zegt Griekspoor. "We kunnen zó goed met elkaar door één deur. In zo'n week als deze hebben we veel lol. We maken elkaar een beetje gek, maken dolletjes en trainen ondertussen keihard. We zijn gewoon vijf leuke gasten bij elkaar. En dat kan ons ook als team verder brengen."

Tallon Griekspoor is door de blessure van Botic van de Zandschulp de kopman van de Nederlandse Davis Cup-ploeg tegen Slowakije. Foto: ANP

Van teleurstelling naar euforie in twee maanden tijd

Het is aan alles te zien dat Griekspoor in opperbeste stemming is neergestreken in Groningen, waar Nederland zaterdag en zondag met Slowakije om een plek in de Davis Cup Finals strijdt. Niet zo gek ook: de Noord-Hollander won vorige maand in het Indiase Pune als twaalfde Nederlander ooit een ATP-toernooi. Twee weken later bereikte hij voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van de Australian Open.

Als kers op de taart steeg Griekspoor in één maand bijna veertig plekken op de wereldranglijst. Het is daarom moeilijk voor te stellen dat de huidige nummer 59 van de wereld zo'n twee maanden geleden nog in mineur was na een teleurstellend seizoen. Vooral op de ATP-toernooien wilde het in de tweede helft van 2022 maar niet vlotten: Griekspoor werd zes keer op rij in de eerste ronde uitgeschakeld.

"Mijn titel in India laat nog maar eens zien hoe dun het draadje in tennis is", zegt Griekspoor. "Ik had het er laatst nog met iemand over. Dat het kan dat je drie à vier heel lastige maanden met veel nederlagen hebt, daarna vier weken traint en dan uit het niets een ATP-toernooi wint. Dat vind ik ook het mooie van tennis: je krijgt elke week een nieuwe kans."

Tallon Griekspoor veroverde begin januari in Pune de eerste ATP-titel in zijn loopbaan. Foto: AFP

'Ik vind dat je je ook als mens moet blijven ontwikkelen'

De wederopstanding van Griekspoor komt niet helemaal uit de lucht vallen. In november besloot de tennisser - zoals hij dat zelf omschrijft - een "soort van mental coach" in de arm te nemen. Iemand die hem niet alleen helpt op de tennisbaan, maar ook in het dagelijks leven.

"Ik vind dat je je als mens ook moet blijven ontwikkelen en niet alleen als tennisser. Als ik als persoon blijf groeien, zal me dat ook op de baan helpen. Dat lijkt al vrij snel zijn vruchten te hebben afgeworpen", lacht Griekspoor, wetende hoe groot het contrast is tussen eind vorig jaar en de positiviteit van het nog prille 2023.

"Mentaal heb ik veel stappen gezet. Daar heb ik ook veel tijd en energie in gestopt. Het mentale gedeelte is zó belangrijk in tennis. Als je vertrouwen in je lichaam hebt, je mentaal steady bent en goed staat te spelen, dan zit alles een beetje mee. Dat moet je ook een beetje afdwingen. Elke dag keihard werken, er alles aan doen en die extra procentjes eruit halen. Hard werken wordt, in mijn ogen, altijd beloond."

Ook fysiek gaat het goed met Griekspoor. Pijntjes zijn er al maanden niet, zegt hij trots. Voor de zekerheid klopt hij die uitspraak snel even af op de ronde statafel, maar niks lijkt het goede gevoel van de Nederlander te kunnen verpesten. "Ik sta elke dag met een lach op en ga met een lach naar bed. Ik geniet heel erg van wat ik aan het doen ben."

Met nieuw elan moet Griekspoor het Nederlandse team bij de hand nemen in het Martiniplaza. Daar zitten dit weekend enkele duizenden fans op de tribune. "Zoiets maak je niet elke maand mee, laat staan elk jaar. Het is een unieke sfeer. Niemand bij ons twijfelt ook om de Davis Cup te spelen, hoe druk het seizoen ook is. Het kan eigenlijk alleen maar heel erg mooi worden."