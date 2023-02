Van Rijthoven vervangt geblesseerde Van de Zandschulp op eerste dag Davis Cup

Botic van de Zandschulp is niet fit genoeg om zaterdag in actie te komen op de openingsdag van de Davis Cup Qualifier tegen Slowakije. De Veenendaler heeft nog te veel last van een gescheurd spiertje in zijn bovenbeen en wordt in het Martiniplaza in Groningen vervangen door Tim van Rijthoven.

De 27-jarige Van de Zandschulp liep zijn kwetsuur begin januari op tijdens het ATP-toernooi in het Indiase Pune. Daar verrekte hij een spier in zijn bovenbeen. Van de Zandschulp speelde daarna ook nog de Australian Open. Bij thuiskomst wees een MRI-scan uit dat er een scheurtje in zijn spier zit.

Hoewel Van de Zandschulp hoopte dat hij op tijd fit zou zijn voor de Davis Cup-ontmoeting met Slowakije, moet hij toch pas op de plaats maken. Mogelijk kan de nummer 35 van de wereld zondag wel in actie komen. Daar wordt pas later een besluit over genomen.

"Botic heeft de afgelopen week hard gewerkt aan zijn herstel", zegt teamcaptain Paul Haarhuis bij een persmoment in Groningen. "Maar in samenspraak met de medische staf is besloten om Botic zaterdag niet op te stellen. Die luxe hebben we natuurlijk met in totaal drie goede singelaars. Dus de keuze was redelijk snel gemaakt."

Van de Zandschulp zal zich de start van dit seizoen anders hebben voorgesteld. De kopman van het Nederlandse tennis werd vorige maand in de tweede ronde van de Australian Open verrassend eenvoudig opzijgezet door landgenoot Tallon Griekspoor. Een week eerder haalde Van de Zandschulp in Pune wel de halve finales, al was hij daar de nummer twee van de plaatsingslijst.

Tim van Rijthoven staat voor zijn eerste Davis Cup-wedstrijd sinds 2016. Foto: ANP

Van Rijthoven staat voor eerste echte partij

Door de blessure van Van de Zandschulp staat Van Rijthoven voor zijn derde Davis Cup-wedstrijd en zijn eerste sinds 2016. De geboren Roosendaler, die vorig jaar uit het niets het grastoernooi van Rosmalen won, zat vorig jaar al bij de selectie voor de groepsfase én de knock-outfase van de Davis Cup Finals.

"In Glasgow en Málaga heb ik die gasten met alle plezier aangemoedigd", zegt de 25-jarige Van Rijthoven, de nummer 107 van de wereld. "Het was hartstikke leuk om deel uit te maken van dit team en naar die wedstrijden te kijken. Maar als tennisser wil je altijd zelf spelen en de klus klaren. Die kans krijg ik nu."

Van Rijthoven gaat zaterdag hoe dan ook zijn bijzonderste Davis Cup-wedstrijd spelen. Bij zijn vorige twee optredens stond er niks meer op het spel voor Nederland. "Daarom zie ik dit een beetje als mijn Davis Cup-debuut. Een dead rubber winnen is leuk, maar verliezen is dan niet zo heel erg. Nu speel je echt ergens om."

Van Rijthoven speelt zaterdag de tweede partij in het enkelspel, tegen de Slowaakse kopman Alex Molcan (ATP-55). Griekspoor begint de ontmoeting met de Oost-Europeanen om 14.00 uur tegen Lukás Klein. Zondag staan er nog een dubbelpartij en twee wedstrijden in het enkelspel op het programma.

De winnaar van het kwalificatieduel plaatst zich voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. Vorig jaar bereikte Nederland ten koste van Canada het eindtoernooi. De ploeg van Haarhuis schopte het toen knap als groepswinnaar tot de kwartfinales, maar dat was ook het eindstation. Australië bleek te sterk.