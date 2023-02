Kyrgios door rechter vrijgesproken van mishandeling van zijn ex-vriendin

Delen via E-mail

Nick Kyrgios is vrijdag bij een rechtszitting in de Australische hoofdstad Canberra vrijgesproken van mishandeling van zijn ex-vriendin. De 27-jarige tennisser hing een celstraf van maximaal twee jaar boven het hoofd.

Kyrgios werd in 2021 door zijn ex-vriendin Chiara Passari aangeklaagd voor mishandeling. Zijn advocaat had in oktober vorig jaar om uitstel van de zaak gevraagd, om de tijd te krijgen de geestelijke toestand van de tennisser te onderzoeken.