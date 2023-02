Titelverdediger Van Rijthoven doet opnieuw mee aan grastoernooi Rosmalen

Tim van Rijthoven doet ook dit jaar mee aan de Libéma Open in Rosmalen. De verrassende winnaar van de editie van vorig jaar is donderdag als eerste deelnemer gepresenteerd.

Van Rijthoven schreef het grastoernooi vorig jaar tegen alle verwachtingen in op zijn naam. Hij versloeg onder anderen topspelers Félix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev. Later werd hij op Wimbledon pas in de vierde ronde uitgeschakeld door Novak Djokovic.

De 25-jarige Roosendaler is blij met zijn terugkeer in Rosmalen. "Hier is mijn leven veranderd. Ik hou ervan op gras te tennissen en in Nederland te spelen", zegt de huidige nummer 107 van de wereld.

Voor de Libéma Open-organisatie stond vast dat titelverdediger Van Rijthoven moest terugkeren: "Wie anders dan Tim van Rijthoven verdient het om als eerste speler bekend te worden gemaakt voor Libéma Open 2023?"

Van Rijthoven hoopt zijn topjaar een passend vervolg te geven in 2023. Hij begon het seizoen met uitschakeling in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Indiase Pune. Vervolgens greep hij naast deelname aan de Australian Open.