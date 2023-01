Tennisbond ATP vindt geen bewijs voor huiselijk geweld Zverev

De internationale tennisbond ATP heeft na een onderzoek van ruim een jaar geen bewijs gevonden van huiselijk geweld door Alexander Zverev. De 25-jarige Duitser zal dan ook geen straf opgelegd krijgen.

De ATP begon in oktober 2021 een onderzoek naar aanleiding van beschuldigingen van mishandeling die zijn Russische ex-vriendin Olga Sharypova naar buiten had gebracht. Volgens haar had de tennisser haar fysiek en geestelijk mishandeld.

Zo zou Zverev haar in 2019 tijdens het Masters-toernooi in Shanghai op hun hotelkamer hebben geslagen en bij de keel hebben gegrepen toen ze uit de douche kwam. Sharypova beweerde dat het misbruik haar zelfs had aangezet tot een poging tot zelfdoding.

Zverev weersprak de beschuldigingen en was blij dat de ATP een onafhankelijk onderzoek instelde. "Ik heb hier maanden om gevraagd", zei Zverev destijds. "De ATP heeft er eigenlijk een jaar te lang mee gewacht. Het is voor mij heel moeilijk om mijn naam te zuiveren, dat kan alleen met zo'n onderzoek."

De onderzoekers spraken niet alleen met Zverev en Sharypova, maar ondervroegen ook 24 andere betrokkenen. Ook bekeken ze tal van foto's, tekstberichten en audiofragmenten. Betrouwbaar bewijsmateriaal werd niet gevonden en de verklaringen waren zo tegenstrijdig, dat de onderzoekers geen huiselijk geweld konden vaststellen.