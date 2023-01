Coach Ivanisevic denkt dat Australian Open-winnaar Djokovic nog jaren doorgaat

Goran Ivanisevic denkt dat Novak Djokovic nog zeker twee jaar blijft tennissen. De 35-jarige Serviër schreef zondag historie door de Australian Open voor de tiende keer te winnen en het Grand Slam-record van Rafael Nadal te evenaren.

"Hij gaat nog zeker twee of drie jaar door", zegt voormalig Wimbledon-winnaar Ivanisevic, die sinds 2019 de coach van Djokovic is. "De manier waarop hij zijn lichaam verzorgt, hoe hij op zijn voeding let, hoe hij alles aanpakt; dat is geweldig."

"Alles is bij Novak van een ongelooflijk hoog niveau. Met hem werken is als het trainen van Real Madrid. De druk staat er altijd op. Alleen titels en records tellen voor hem."

Het lijkt erop dat Djokovic de beste papieren heeft om het Grand Slam-record alleen op zijn naam te krijgen. De één jaar oudere Nadal, die eveneens 22 titels heeft, kampt de laatste tijd met fysieke problemen en strandde daardoor al in de tweede ronde van de Australian Open. Roger Federer (twintig majorzeges) is al gestopt.

Novak Djokovic veroverde ten koste van Stéfanos Tsitsipás zijn 10e Australian Open-titel en 22e Grand Slam-titel. Foto: Getty Images

'Novak is van een andere orde'

Djokovic, die zondag in de finale te sterk was voor Stéfanos Tsitsipás, arriveerde in Melbourne met hamstringklachten en speelde het toernooi met een ingepakt linkerbovenbeen. In zijn eerste partijen had de Serviër soms zichtbaar last van die blessure, maar in de tweede week maakte hij een fitte en scherpe indruk.

"De meeste spelers zouden zich met zo'n blessure hebben teruggetrokken. Maar Novak niet, hij is van een andere orde", stelt Ivanisevic. Djokovic neemt nu een paar weken rust, ook om zijn bovenbeen te laten herstellen. Hij wil eind februari in Dubai zijn rentree maken.