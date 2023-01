Griekspoor kan door afmelding Murray toch naar hoofdschema ABN AMRO Open

Tallon Griekspoor wordt toch rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema van het ABN AMRO Open. De Nederlander krijgt de wildcard van Andy Murray, die zich heeft afgemeld voor het toernooi in Rotterdam.

De 26-jarige Griekspoor zou eigenlijk helemaal niet meedoen in Ahoy. De Nederlander was van plan in februari naar Zuid-Amerika te reizen om daar op graveltoernooien zijn positie op de wereldranglijst te verbeteren.

Mede dankzij zijn titel in het Indiase Pune is Griekspoor eerder deze maand al flink gestegen. De huidige nummer 59 van de wereld is door zijn huidige ranking zelfs verplicht om mee te doen aan de Masters-toernooien in Indian Wells en Miami. Hij denkt zich op het hardcourt van het ABN AMRO Open beter te kunnen voorbereiden op die evenementen.

Aangezien toernooidirecteur Richard Krajicek zijn wildcards al vergeven had, leek Griekspoor veroordeeld tot het kwalificatietoernooi. Maar dankzij de afmelding van Murray, die op de Australian Open zware partijen heeft gespeeld en even rust neemt, krijgt de Nederlander toch een wildcard en is hij rechtstreeks geplaatst.

"We zien het als een geluk bij een ongeluk", zegt Krajicek maandag. "Het is enerzijds jammer dat Murray niet aanwezig is. Anderzijds ben ik blij dat we Tallon toch direct kunnen toelaten. Hij is de man in vorm en ik denk dat hij mooie dingen kan laten zien."