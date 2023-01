Griekspoor stijgt vier plekken op door Djokovic aangevoerde wereldranglijst

Tallon Griekspoor is maandag vier plekken op de wereldranglijst gestegen. De Nederlander bezet nu de 59e positie op de ATP-ranglijst, die voor het eerst sinds juni wordt aangevoerd door Australian Open-winnaar Novak Djokovic.

De 26-jarige Griekspoor was deze maand de beste Nederlander op de Australian Open. De Noord-Hollander bereikte ten koste van landgenoot Botic van de Zandschulp de derde ronde in Melbourne. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in de Griek Stéfanos Tsitsipás, die zondag de finale van Djokovic verloor.

Aangezien Griekspoor het beter deed dan vorig jaar - hij strandde toen in de tweede ronde - sprokkelde hij genoeg punten bij elkaar om de top zestig binnen te komen. De nieuwe nummer 59 van de wereld begon het jaar al goed door in het Indiase Pune de eerste ATP-titel in zijn carrière te veroveren.

Van de Zandschulp is nog altijd de hoogstgeplaatste Nederlander op de wereldranglijst. De 27-jarige Veenendaler zakt wel een plek en is nu de mondiale nummer 35. Tim van Rijthoven, die in het kwalificatietoernooi van de Australian Open strandde, daalt twee posities naar de 107e plek.

Tallon Griekspoor is vier plekken op de wereldranglijst gestegen. Foto: ANP

Djokovic voor het eerst sinds juni nummer één

De belangrijkste mutatie in de top tien is dat Djokovic weer op nummer één staat. De Serviër won zondag voor de tiende keer de Australian Open en evenaarde daardoor het Grand Slam-record van Rafael Nadal (22 titels).

De 35-jarige Djokovic, die het toernooi als nummer vijf van de wereld begon, was begin juni voor het laatst de aanvoerder van de wereldranglijst. Hij lost nu de Spaanse tiener Carlos Alcaraz af. Tsitsipás is achter Alcaraz de nummer drie van de wereld.