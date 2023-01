Emotionele Djokovic ziet tiende Australian Open-titel als mooiste succes in carrière

Novak Djokovic heeft zich zondag na het veroveren van zijn tiende Australian Open-titel van zijn kwetsbaarste kant laten zien. De Serviër, die na zijn overwinning op Stéfanos Tsitsipás brak in zijn spelersbox, voelde door de gebeurtenissen van vorig jaar veel druk in Melbourne.

"Dit was een van de meest uitdagende toernooien die ik ooit heb gespeeld in mijn carrière", zei de 35-jarige Djokovic in zijn overwinningsspeech in de Rod Laver Arena. "Zeker nadat ik vorig jaar niet heb mogen meedoen. Gezien de omstandigheden is dit denk ik de mooiste overwinning die ik in mijn loopbaan heb geboekt."

Djokovic hoopte vorig jaar al op te gaan voor zijn tiende Australian Open-titel. Maar de Serviër mocht het land niet in, omdat hij niet is gevaccineerd tegen corona. Na een ongekende soap, waarin Djokovic zijn uitzetting aanvocht bij de rechter, werd hij voor de start van het toernooi toch het land uitgezet.

Dit jaar had Djokovic met dank aan de vele Serviërs op Melbourne Park over steun in Australië niet te klagen. 'The Djoker' werd aan het begin van het toernooi wel even geplaagd door hamstringproblemen, maar uiteindelijk was niemand opgewassen tegen de recordwinnaar op de Australian Open.

Ook Tsitsipás kon Djokovic zondag niet van zijn 22e Grand Slam-titel afhouden: 6-4, 7-6 (4) en 7-6 (5). "Ik probeer echt van dit soort momenten te genieten", zei de kersverse winnaar. "Het was een lange rit. Alleen mijn team en familie weten wat ik de afgelopen vier à vijf weken heb doorstaan. Ik wil ook de mensen bedanken die me hier warm hebben ontvangen. Er is een reden dat ik zo goed speel in dit stadion."

Novak Djokovic veroverde zijn 10e Australian Open-titel en 22e Grand Slam-titel. Foto: Getty Images

'De boodschap is: droom groot'

Djokovic had in zijn speech ook mooie woorden over voor de 24-jarige Tsitsipás, die zijn tweede Grand Slam-finale speelde. Net als in de eindstrijd van Roland Garros in 2021 moest de Griek zijn meerdere erkennen in Djokovic. Hij wacht daardoor nog steeds op zijn eerste majorsucces.

"Griekenland en Servië zijn twee relatief kleine landen zonder een echte tennishistorie. We hadden niet echt spelers om tegen op te kijken. Mijn boodschap aan de jonge tennissers die nu kijken: droom groot. Alles is mogelijk en laat niemand je droom wegnemen", zei Djokovic.

"Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Hoe zwaarder je jeugd is geweest, des te sterker ben je op latere leeftijd. Wij zijn daar het bewijs van. Koester je droom. Geef je droom water, zoals je je bloemen thuis water geeft. Ook al vind je één persoon op deze wereld die je steunt: droom groot en dan kan je slagen."

Djokovic, die nu net als Rafael Nadal een recordaantal van 22 Grand Slam-titels in zijn bezit heeft, mag zich vanaf maandag weer de nummer één van de wereld noemen. De Serviër onttroont Carlos Alcaraz, die vanwege een blessure niet kon meedoen aan de Australian Open.

