Djokovic wint Australian Open voor tiende keer en evenaart Grand Slam-record

Novak Djokovic heeft zondag het Grand Slam-record van Rafael Nadal geëvenaard door de Australian Open voor de tiende keer te winnen. De oppermachtige Serviër was in de finale in Melbourne te sterk voor de Griek Stéfanos Tsitsipás: 6-3, 7-6 (4) en 7-6 (5).

Door zijn tiende eindzege op de Australian Open heeft de 35-jarige Djokovic nu 22 Grand Slam-titels op zijn erelijst staan. 'The Djoker' evenaart Nadal, die vorig jaar op Roland Garros voor de 22e keer een major won. Titelverdediger Nadal had op deze Australian Open last van een blessure en strandde al in de tweede ronde.

Djokovic, die nu meer ATP-titels heeft dan Nadal (93 om 92), won de Australian Open in 2008 voor het eerst en was ook in 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 en 2021 de beste. Vorig jaar mocht de tennislegende niet meedoen aan het Grand Slam-toernooi in Melbourne, omdat hij niet is gevaccineerd tegen COVID-19.

In de aanloop naar de Australian Open toonde Djokovic al zijn vorm door het ATP-toernooi in Adelaide op zijn naam te schrijven. Zijn laatste nederlaag op Australische bodem dateert nog altijd van januari 2018, toen hij in de achtste finales van de Australian Open werd verslagen door de Zuid-Koreaan Chung Hyeon.

Niet onbelangrijk is dat Djokovic zich vanaf maandag weer de nummer één van de wereld mag noemen. Dat gaat ten koste van de Spaanse tiener Carlos Alcaraz, die door een blessure niet mee kon doen in Melbourne. Djokovic voerde de wereldranglijst in juni 2022 voor het laatst aan. Hij begon de Australian Open als nummer vijf van de wereld.

Tsitsipás speelde voor de tweede keer de finale van een Grand Slam-toernooi en opnieuw trof hij Djokovic aan de andere kant van het net. De Griek stond in de Roland Garros-finale van 2021 met twee sets voor, maar ging in vijf sets ten onder. Het is een schrale troost voor Tsitsipás dat hij maandag van de vierde naar de derde plek op de wereldranglijst stijgt.

Novak Djokovic liet zijn emoties de vrije loop na het veiligstellen van zijn 22 Grand Slam-titel. Foto: Getty Images

Djokovic laat zien dat hij in Australië een klasse apart is

Djokovic gold als topfavoriet voor de titel en liet daar in de eerste games van de finale geen misverstand over bestaan. De soevereine Serviër oogde gretig, dwong Tsitsipás tot fouten en kreeg al snel zijn eerste breakpoints. Tsitsipás overleefde er twee in zijn eerste servicegame, maar werd op 1-2 alsnog gebroken door een dubbele fout.

Het was bij vlagen indrukwekkend wat Djokovic liet zien in de Rod Laver Arena, waar hij het zonder de steun van zijn vader moest doen. Srdjan Djokovic baarde opzien door deze week in Melbourne met aanhangers van de Russische president Vladimir Poetin te poseren en vertrok naar huis. Het had net als in de halve finales geen invloed op het spel van Djokovic; de Serviër was soeverein in zijn servicegames en sleepte de eerste set binnen.

In de tweede set kwam Tsitsipás wat beter in zijn spel. De Griek bleef goed overeind in zijn servicebeurten en zag de irritaties toenemen bij Djokovic, die op 3-3 met de schrik vrijkwam na een valpartij. Op 4-5 kreeg Tsitsipás opeens een setpoint, maar die poetste Djokovic met een fraaie winner weg. Het leek er in alles op dat Tsitsipás de set zou winnen, maar zover kwam het niet. Djokovic pakte een 4-1-voorsprong in de tiebreak en kon zich zelfs wat foutjes permitteren op weg naar setwinst.

Ondanks die domper zette Tsitsipás zijn goede vorm in de tweede set door in het derde bedrijf. De Griek brak Djokovic direct, al kon hij daar niet lang van genieten, Djokovic toonde zijn klasse door de stand gelijk te trekken. Het was tekenend voor de finale: Tsitsipás speelde naar behoren, maar stond tegenover een vrijwel foutloze tennislegende die ook nog eens de steun van het publiek genoot.

Djokovic, die in de derde set maar liefst vier lovegames noteerde, nam in de tiebreak direct het initiatief door de eerste vijf punten te pakken. Tsitsipás sloeg de eerste twee matchpoints weg, maar was kansloos bij de derde kans van Djokovic. De Serviër stelde zijn felbegeerde 22e Grand Slam-titel veilig en snelde naar zijn spelersbox, waar hij volledig brak en alle opgekropte emoties van het afgelopen jaar de vrije loop liet.

Grand Slam-titels Djokovic Australian Open: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 en 2023 Roland Garros: 2016 en 2021 Wimbledon: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 en 2022 US Open: 2011, 2015 en 2018

