Sabalenka geëmotioneerd door eerste Grand Slam-titel na 'vele dieptepunten'

Aryna Sabalenka werd zaterdag overmand door emoties nadat ze op de Australian Open haar eerste Grand Slam-titel veiligstelde. De Belarussische is opgelucht dat het haar eindelijk is gelukt de verwachtingen waar te maken.

"We zijn door vele dieptepunten gegaan vorig jaar", zei de 24-jarige Sabalenka tijdens haar speech, toen ze haar team bedankte. "We hebben samen zo hard gewerkt. Jullie verdienen deze beker. Deze titel draait namelijk meer om jullie dan om mij. Bedankt voor alles wat jullie voor me doen."

Van Sabalenka werd al enkele jaren het nodige verwacht. Ze schopte het weliswaar drie keer tot de halve finales van een Grand Slam-toernooi, maar tot deze editie van de Australian Open lukte het haar nooit een majorfinale te bereiken.

Vorig jaar was bovendien geen succesvol jaar. Sabalenka strandde op de Australian Open en Roland Garros al voor de kwartfinales en ze mocht vanwege de oorlog in Oekraïne als Belarussische niet meedoen aan Wimbledon. Voor het eerst in jaren eindigde ze een seizoen zonder WTA-titel.

Aryna Sabalenka barstte na het laatste punt in tranen uit. Foto: Getty Images

Sabalenka steekt loftrompet over Rybakina

Dit jaar lijkt Sabalenka af te rekenen met het teleurstellende vorige jaar. De nummer vijf van de wereld begon het kalenderjaar al uitstekend door het WTA-toernooi in Adelaide zonder setverlies te winnen. In de Australian Open-finale tegen Elena Rybakina verloor ze pas haar eerste set van het toernooi.

"Ik wil Elena feliciteren met haar geweldige twee weken hier", zei Sabalenka over haar Kazachse opponent, die onder anderen topfavoriete Iga Swiatek uitschakelde. "Je bent zo'n fantastische speelster. We komen elkaar ongetwijfeld nog veel vaker tegen op de baan, hopelijk in Grand Slam-finales."

Door haar Australian Open-titel mag Sabalenka zich vanaf maandag de nummer twee van de wereld noemen. Wimbledon-winnares Rybakina stijgt naar de tiende plek op de wereldranglijst.

