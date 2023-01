Sabalenka wint spannende Australian Open-finale en pakt eerste Grand Slam-titel

Aryna Sabalenka heeft zaterdag ten koste van Elena Rybakina de Australian Open op haar naam geschreven. De Belarussische knokte zich in een spannende finale terug van een set achterstand en stelde in Melbourne haar eerste Grand Slam-titel veilig: 4-6, 6-3 en 6-4.

De 24-jarige Sabalenka besliste de hoogstaande finale in de Rod Laver Arena in 2,5 uur. De nummer vijf van de wereld miste in de laatste game op haar eigen service drie matchpoints én kreeg een breakpoint tegen, maar bij haar vierde kans was het wel raak.

Sabalenka is pas de tweede tennisster uit Belarus die een Grand Slam-titel in het enkelspel verovert. Ze treedt in de voetsporen van Victoria Azarenka, die in 2012 en 2013 de Australian Open won. Azarenka werd dit keer in de halve finales uitgeschakeld.

Het was voor Sabalenka haar eerste Grand Slam-finale. Ze haalde wel een keer de halve eindstrijd op Wimbledon (2021) en ze schopte het twee keer tot de laatste vier op de US Open (2021 en 2022). Sabalenka won deze maand ook al het WTA-toernooi in Adelaide en is zodoende dit jaar nog ongeslagen.

Met Rybakina trof Sabalenka in de finale van de Australian Open een enkelvoudig Grand Slam-winnares. De 23-jarige Kazachse, de nummer 25 van de wereld, schreef vorig jaar uit het niets Wimbledon op haar naam. Dit was pas de tweede keer dat Rybakina op een major verder kwam dan de kwartfinales.

De finale bij de mannen gaat zondag tussen Novak Djokovic en Stéfanos Tsitsipás en begint rond 9.40 uur. Djokovic kan de Australian Open voor de tiende keer winnen. Als de 35-jarige Serviër daarin slaagt, evenaart hij het Grand Slam-record van Rafael Nadal (22 titels).

Aryna Sabalenka verzilverde haar vierde matchpoint en liet zich geëmotioneerd op het Australische hardcourt vallen. Foto: Getty Images

Sabalenka toont veerkracht na teleurstellende eerste set

Sabalenka begon de finale in de wetenschap dat ze haar drie voorgaande partijen tegen Rybakina had gewonnen, maar in Melbourne had de Belarussische een valse start. Ze verspeelde op 1-1 een 40-0-voorsprong op eigen service en werd gebroken. In de rally's ging het wel vaak gelijk op tussen de twee finalisten, die indruk maakten met vlakke harde slagen.

Hoewel Sabalenka zich terugvocht door op 3-4 de servicegame van Rybakina te winnen, werd duidelijk dat de mondiale nummer vijf een stuk meer moeite had met haar opslagbeurten. Vooral haar tweede service was een zorgenkindje. Door een dubbele fout op breakpoint - al haar vijfde van de wedstrijd - verloor Sabalenka opnieuw haar servicegame. Rybakina maakte het daarna af en bezorgde Sabalenka haar eerste setverlies dit toernooi.

In de eerste game van de tweede set leek Rybakina door te drukken. De ogenschijnlijk kalme Kazachse dwong Sabalenka tot fouten en kreeg direct twee breakpoints, maar die werden op fraaie wijze weggeslagen. Daarna waren de rollen omgedraaid.

Sabalenka kwam beter in de wedstrijd - ze sloeg in de tweede set 21 winners - en plaatste op 2-1 de eerste break van de tweede set. Rybakina mocht van geluk spreken dat ze niet vaker werd gebroken, maar de Wimbledon-winnares kon een derde set niet voorkomen.

Ook in de beslissende set bleef Sabalenka haar tegenstander teisteren met snoeiharde en zuivere slagen. Het leverde haar op 2-2 al een breakpoint op en op 3-3 kreeg ze er nog drie, waarvan ze er één benutte. Rybakina bracht daar weinig tegenin. Het werd nog even spannend toen Sabalenka op 5-4 drie matchpoints miste en een breakpoint tegen kreeg. Door een fout van Rybakina kon de Belarussische zich even later alsnog geëmotioneerd op het Australische hardcourt laten vallen.

Route Sabalenka naar titel Eerste ronde: Tereza Martincová (6-1 en 6-4)

Tweede ronde: Shelby Rogers (6-3 en 6-1)

Derde ronde: Elise Mertens (6-2 en 6-3)

Achtste finales: Belinda Bencic (7-5 en 6-2)

Kwartfinales: Donna Vekic (6-3 en 6-2)

Halve finales: Magda Linette (7-6 (1) en 6-2)

Finale: Elena Rybakina (4-6, 6-3 en 6-4)

