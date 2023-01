Ongenaakbare rolstoeltennisster De Groot wint Australian Open voor vijfde keer

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zaterdag voor de vijfde keer in haar loopbaan de Australian Open gewonnen. De ongenaakbare Nederlandse was in een spannende finale te sterk voor de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji.

De 26-jarige De Groot pakte in de eerste set verrassend genoeg geen enkele game, maar stelde daarna orde op zaken in de Margaret Court Arena. Het werd 0-6, 6-2 en 6-2 voor de geboren Woerdense.

In haar drie partijen voor de finale had De Groot slechts zes games verloren. Vooraf gold ze al als topfavoriet voor de eindzege. De regerend olympisch kampioen won de Australian Open in het enkelspel ook al in 2018, 2019, 2021 en 2022.

Door haar nieuwe succes in Melbourne gaat De Groot weer op voor een zogenoemde Calendar Grand Slam: alle vier de Grand Slam-toernooien in één jaar winnen. Daar slaagde ze in 2021 en 2022 ook al in.

Op dit moment staat De Groot op zeventien Grand Slam-titels in het enkelspel. De US Open schreef ze eveneens al vijf keer op haar naam. Daarnaast won De Groot vier keer Wimbledon en heeft ze drie Roland Garros-titels op haar erelijst staan.

In het dubbelspel verzekerde De Groot zich eerder deze week al van de titel op de Australian Open. Samen met Aniek van Koot was ze in de finale te sterk voor Kamiji en de Chinese Zhu Zhenzhen: 6-3 en 6-2. Voor de Groot, die een prothese draagt vanwege een aangeboren verschil in beenlengte, was het haar zestiende Grand Slam-titel in het dubbelspel.

Grand Slam-titels De Groot in enkelspel Australian Open: 2018, 2019, 2021, 2022 en 2023

Roland Garros: 2019, 2021, en 2022

Wimbledon: 2017, 2018, 2021 en 2022

US Open: 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022

Diede de Groot was in drie sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji. Foto: Getty Images

