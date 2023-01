Djokovic neemt het op voor zijn vader: 'Door misinterpretaties flink geëscaleerd'

Novak Djokovic heeft het vrijdag opgenomen voor zijn vader Srdjan na de rel op de Australian Open. Srdjan kreeg flinke kritiek nadat hij in Melbourne had geposeerd met aanhangers van de Russische president Vladimir Poetin.

"Ik heb net als iedereen gezien wat er is gebeurd en het is door verkeerde interpretaties flink geëscaleerd", zei de 35-jarige Djokovic na het bereiken van de Australian Open-finale. "Ik wist er tot gisteravond niets van. Natuurlijk was ik niet blij met wat ik zag."

"Mijn vader en mijn familie hebben heel wat oorlogen meegemaakt. En zoals mijn vader al zei, zijn we tegen oorlog. We steunen geen enkele vorm van geweld. Ik hoop dat mensen begrijpen dat er absoluut geen intentie was om welke oorlog dan ook te ondersteunen."

Na de kwartfinale van Djokovic tegen de Rus Andrey Rublev scandeerde een groepje fans vlak buiten de Rod Laver Arena de naam van Rusland, Servië en Poetin. Daarbij werd onder meer een vlag met de afbeelding van de Russische president getoond.

'Ik wil hem er graag bij hebben in de finale'

Later verscheen een video waarin Srdjan Djokovic poseert met de man die de vlag van Poetin vasthoudt. Het kwam hem op veel kritiek te staan. "Het was nooit mijn bedoeling om voor zo'n verstoring te zorgen. Mijn familie heeft de ellende van een oorlog ook meegemaakt en we hopen enkel en alleen op vrede", zei hij over de video.

De vader van Djokovic besloot de halve finale van zijn zoon in zijn appartement in Melbourne te volgen. Daar zag hij dat de 21-voudig Grand Slam-winnaar simpel van de Amerikaan Tommy Paul won en voor de tiende keer de eindstrijd van de Australian Open haalde.

In de finale neemt Djokovic het zondag op tegen de Griek Stéfano Tsitsipás. De nummer vijf van de wereld hoopt dat zijn vader dan wél op de tribune zit. "Ik wil hem er graag bij hebben in de finale."

