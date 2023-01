Tsitsipás mag zich in Melbourne voor tweede keer Grand Slam-finalist noemen

Stéfanos Tsitsipás heeft vrijdag voor de tweede keer in zijn loopbaan de finale van een Grand Slam-toernooi bereikt. De 24-jarige Griek was in de halve eindstrijd van de Australian Open een maatje te groot voor Karen Khachanov.

Tsitsipás, die in Melbourne drie keer in de halve finales strandde, stapte na vier sets als winnaar van de baan. De nummer drie van de plaatsingslijst versloeg de als achttiende ingeschaalde Rus met 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6) en 6-3.

Het leek erop dat Tsitsipás de klus in drie sets zou klaren, maar hij werd gebroken toen hij in de derde set bij een 5-4-voorsprong voor de winst serveerde. In de tiebreak die volgde miste de Griek twee matchpoints.

In de vierde set maakte Tsitsipás alsnog het verschil, wat betekent dat hij na 2021 weer in een Grand Slam-finale staat. Destijds moest hij de titel in Parijs aan Novak Djokovic laten.

Mogelijk treft hij Djokovic ditmaal opnieuw. De Serviër staat later op vrijdag in de andere halve finale tegenover de Amerikaan Tommy Paul. Djokovic jaagt in Melbourne op zijn 22e Grand Slam-titel, waarmee hij Rafael Nadal zou evenaren.

Als de Australian Open-finale tussen Tsitsipás en Djokovic gaat, dan verliest Carlos Alcaraz zijn leidende positie op de wereldranglijst. De winnaar van het toernooi mag zich dan vanaf maandag de nieuwe nummer één van de wereld noemen.

