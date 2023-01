Djokovic treft Tsitsipás in strijd om 22e Grand Slam-titel én nummer 1-positie

Novak Djokovic heeft vrijdag zonder al te veel moeite voor de 33e keer een Grand Slam-finale gehaald. De Serviër rekende in de halve eindstrijd van de Australian Open af met de Amerikaan Tommy Paul. Alleen medefinalist Stéfanos Tsitsipás kan hem zondag nog van zijn 22e Grand Slam-titel houden.

Djokovic was duidelijk een maatje te groot voor Paul, die nog nooit zo ver kwam op een Grand Slam-toernooi. De klus werd binnen 2,5 uur geklaard: 7-5, 6-1 en 6-2.

Zoals verwacht had de 35-jarige Djokovic direct de overhand tegen de tien jaar jongere Paul, al zag hij zijn opponent in de openingsset wel terugkomen van 5-1 tot 5-5. Echt spannend werd het geen moment.

Djokovic moest het in de Rod Laver Arena stellen zonder de steun van zijn vader. Srdjan Djokovic besloot eerder op de dag naar huis te gaan nadat hij voor ophef zorgde door zich in Melbourne tussen aanhangers van de Russische president Vladimir Poetin te begeven.

Het is de tiende keer dat Djokovic zich Australian Open-finalist mag noemen. Zijn vorige negen finales in Melbourne (in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 en 2021) leverden hem telkens de trofee op.

Als Djokovic ten koste van Tsitsipás zijn 22e Grand Slam-titel pakt (en daarmee recordhouder Rafael Nadal evenaart), dan mag de Serviër zich voor het eerst sinds juni vorig jaar weer de nummer één van de wereld noemen. Hij had die positie in zijn carrière al 373 weken in bezit, een record.

De stoel van Srdjan Djokovic bleef leeg in de Rod Laver Arena. Foto: Getty Images

Ook Tsitsipás kan nummer nummer één worden

Er komt sowieso een nieuwe nummer één van de wereld. Als Tsitsipás de finale wint, dan is hij degene die toptalent Carlos Alcaraz aflost aan de top van de mondiale ranglijst. De 24-jarige Griek bereikte de eindstrijd eerder op de dag door de Rus Karen Khachanov te kloppen: 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6) en 6-3.

Het leek erop dat Tsitsipás de klus in zijn halve finale in drie sets zou klaren, maar hij werd gebroken toen hij in de derde set bij een 5-4-voorsprong voor de winst serveerde. In de tiebreak die volgde miste de Griek twee matchpoints.

In de vierde set maakte Tsitsipás alsnog het verschil, waardoor hij na anderhalf jaar weer in een Grand Slam-finale staat. In juni 2021 moest hij de titel bij Roland Garros aan Djokovic laten.

Tsitsipás was nog nooit de nummer één van de wereld. "Ik hou van dat getal", zei hij na zijn zege op Khachanov. "Als kind droomde ik ervan om de nummer één te worden. Ik ben nu heel dichtbij. Dit zijn de momenten waar ik zo hard voor werk. Let's do it guys!", riep hij richting het luidruchtige publiek.

Zaterdag wordt eerst de strijd om de Australian Open-titel bij de vrouwen beslist. Aryna Sabalenka en Elina Rybakina staan daarin tegenover elkaar.

