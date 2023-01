Sabalenka rekent af met Linette en treft Rybakina in finale Australian Open

Aryna Sabalenka heeft donderdag ten koste van Magda Linette de finale van de Australian Open bereikt. De Belarussische treft in de eindstrijd de Kazachse Elena Rybakina, die eerder op de dag zonder setverlies won van Victoria Azarenka.

De als vijfde geplaatste Sabalenka begon tegen Linette met serviceverlies, maar herpakte zich en sloeg in de tiebreak op haar tweede setpunt toe. Door een vroege break in de tweede set trok Sabalenka de zege definitief naar zich toe. Ze had ruim anderhalf uur nodig om de finaleplek veilig te stellen: 7-6 (1) en 6-2.

Door de winst van Sabalenka komt er een einde aan het sprookje van de dertigjarige Linette. De nummer 45 van de wereld stuurde eerder in het toernooi de geplaatste Karolína Plísková en Caroline Garcia naar huis. De Poolse stond voor het eerst in de halve finales van een Grand Slam-toernooi.

De 24-jarige Sabalenka kan in de finale haar eerste Grand Slam-titel in het enkelspel winnen. De Belarussische mocht wel al eens een beker omhooghouden in Melbourne, toen ze in 2021 samen met de Belgische Elise Mertens het dubbeltoernooi won.

Victoria Azarenka kon geen vuist maken tegen Elena Rybakina en verloor in twee sets. Foto: Getty Images

Rybakina maakt einde aan droom Azarenka

In de andere halve finale won Rybakina in twee sets van Azarenka: 7-6 (4) en 6-3. De 23-jarige Kazachse speelde overtuigend tegen de 33-jarige Azarenka, die in Melbourne op jacht was naar haar derde titel.

De voormalige nummer één van de wereld won in 2012 en 2013 de Australian Open. Azarenka, die in 2016 moeder werd, kan die prestatie tien jaar later dus niet herhalen.

Voor Rybakina betekent het behalen van de eindstrijd in Melbourne haar tweede Grand Slam-finale. Vorig jaar won ze Wimbledon. In Melbourne kwam ze nooit verder dan de derde ronde. In de kwartfinales rekende de nummer 25 van de wereld al af met Jelena Ostapenko.

Vrijdag wordt bij de mannen bepaald wie de finale halen. Eerst staat Karen Khachanov tegenover Stéfanos Tsitsipás, waarna Novak Djokovic de jacht op zijn 22 Grand Slam-titel voortzet tegen Tommy Paul.

