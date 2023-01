Rybakina maakt einde aan droom Azarenka en bereikt finale Australian Open

Elena Rybakina heeft donderdag een stokje gestoken voor de derde Australian Open-titel van Victoria Azarenka. De 23-jarige Kazachse won in de halve finales in twee sets (7-6 (4) en 6-3) van de Belarussische en staat daarmee voor de tweede keer in haar carrière in de finale van een Grand Slam-toernooi.

Rybakina neemt het zaterdag in de finale op tegen de Poolse Magda Linette of de Belarussische Aryna Sabalenka. Deze halve finale is op dit moment bezig.

De eerste set van de halve finale tussen Rybakina en Azarenka werd gekenmerkt door serviceverlies. Beide spelers verloren tweemaal hun servicegame en in de tiebreak waren acht van de elf punten een breakpunt. Rybakina trok in de tiebreak aan het langste eind.

Rybakina kreeg in de tweede set meteen de kans om een break te pakken, maar verzuimde op voorsprong te komen. Azarenka kwam vervolgens niet in haar spel, terwijl de Kazachse overtuigend op de baan stond. Rybakina mocht serveren voor de partij, maar leek last van de zenuwen te hebben.

Azarenka brak haar opponente terug. Dat bleek tevergeefs. In de volgende game benutte Rybakina haar tweede matchpoint.

Tweede Grand Slam-finale voor Rybakina

Met haar zege maakte Rybakina een einde aan het sprookje van Azarenka, die in Melbourne haar derde titel wilde pakken.

De voormalige nummer één van de wereld won in 2012 en 2013 de Australian Open. De 33-jarige Azarenka, die in 2016 moeder werd, kan die prestatie tien jaar later dus niet herhalen.

Voor Rybakina betekent het behalen van de eindstrijd in Melbourne haar tweede Grand Slam-finale. In 2022 won de Kazachse Wimbledon. In Melbourne kwam ze nooit verder dan de derde ronde. In de kwartfinales rekende de nummer 25 van de wereld al af met Jelena Ostapenko.

