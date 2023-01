Vader van Djokovic onderdeel van rel met Poetin-aanhangers op Australian Open

De organisatie van de Australian Open heeft vier fans van het terrein verwijderd die met pro-Russische vlaggen poseerden en de naam van de Russische president Vladimir Poetin scandeerden. Srdjan Djokovic, de vader van Novak Djokovic, speelde ook een rol bij de rel.

Op de trappen buiten de Rod Laver Arena - Djokovic had daar net gewonnen van de Rus Andrey Rublev - scandeerde het groepje fans woensdag de naam van Rusland, Servië en Poetin. Dat is te horen in video's die rondgaan op sociale media.

Ze toonden onder meer een Russische vlag met daarop het hoofd van Poetin. De vlag werd vastgehouden door een man in een zwart shirt met daarop in het wit een grote letter Z, het symbool voor de invasie van Rusland in Oekraïne.

Op de beelden is verder te zien dat Srdjan Djokovic met de man en de vlag poseert, terwijl er om hen heen pro-Russische dingen worden geroepen.

Veel ophef over incident

De Australian Open-organisatie, die eerder tijdens het toernooi al een verbod op Russische vlaggen had ingevoerd, baalt van het voorval en heeft alle spelers en hun entourage nog eens op de regels gewezen.

"Spelers en hun teams zijn gebrieft en herinnerd aan het beleid met betrekking tot vlaggen en symbolen die voor ophef kunnen zorgen", wordt in een verklaring gemeld. "We blijven nauw samenwerken met de beveiliging en handhavingsinstanties."

De Oekraïense ambassadeur in Australië noemt het incident "een schande". Ook de Oekraïense tennissers Alex Dolgopolov en Marta Kostyuk hebben hun afschuw geuit.

De ophef rond zijn vader komt Novak Djokovic slecht uit. De toptennisser is terug in Australië, nadat hij vorig jaar na veel gedoe het land was uitgezet wegens zijn weigering om zich te laten vaccineren tegen corona. Hij staat in de halve finales van de Australian Open en kan in Melbourne zijn 22e Grand Slam-titel pakken.

