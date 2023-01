Djokovic overklast ook Rublev en is voor tiende keer halvefinalist in Melbourne

Novak Djokovic heeft woensdag voor de tiende keer de halve finale op de Australian Open bereikt. De nummer vijf van de wereld rekende in drie sets af met Andrey Rublev. De vorige negen keer dat Djokovic in de halve finale stond, pakte hij uiteindelijk de titel in Melbourne.

Djokovic was veel sterker dan Rublev en won in ruim twee uur van de mondiale nummer zes: 6-1, 6-2 en 6-4. Rublev had vanaf het begin moeite zijn service te behouden en slaagde er niet in de wedstrijd te kantelen.

De Serviër had eerder dit toernooi hamstringklachten, maar leek daar tegen Rublev geen last van te hebben. Djokovic verloor in Melbourne pas één set. In de achtste finale rekende hij al simpel in drie sets af met Alex de Minaur.

Djokovic neemt het in de halve finale op tegen Tommy Paul. De 25-jarige Amerikaan rekende in de kwartfinale in vier sets af met zijn landgenoot Ben Shelton.

Het is de eerste keer dat Paul de halve finales van een Grand Slam heeft bereikt. De mondiale nummer 35 behaalde zijn beste Grand Slam-prestatie tot nu toe in 2022, toen hij de vierde ronde bereikte op Wimbledon.

Bij zijn laatste drie deelnames aan de Australian Open nam Novak Djokovic de beker mee naar huis. Foto: Getty Images

Halve finale gelijk aan titel voor Djokovic

De halve eindstrijd was nog nooit het eindpunt voor Djokovic op de Australian Open. De negen keer dat de 35-jarige Serviër de halve finale bereikte, won hij het toernooi. Als Djokovic dat dit jaar weer doet, brengt hij zijn totale aantal Grand Slam-titels op 22, waarmee hij recordhouder Rafael Nadal evenaart.

Djokovic is in Melbourne bezig aan een imposante reeks. Zijn laatste nederlaag op de Australian Open dateert uit 2018, toen hij in de vierde ronde werd uitgeschakeld door Chung Hyeon. Vorig jaar mocht Djokovic niet meedoen, omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19.

De andere halve finale op de Australian Open gaat tussen Stéfanos Tsitsipás en Karen Khachanov. Meerdere topspelers, waaronder Nadal en Daniil Medvedev, werden vroeg uitgeschakeld in Melbourne.

