Tommy Paul in Amerikaans onderonsje naar laatste vier op Australian Open

Tommy Paul (rechts op de foto) heeft woensdag de halve finales van de Australian Open bereikt. De nummer 35 van de wereld was in Melbourne in een Amerikaans onderonsje te sterk voor Ben Shelton.

Na een partij van ruim drie uur stond er 7-6 (6), 6-3, 5-7 en 6-4 op het scorebord in het voordeel van de 25-jarige Paul, die het in de vierde set op zijn tweede matchpoint afmaakte.

Het is voor Paul de eerste keer dat hij zo ver komt op een Grand Slam-toernooi. Zijn beste prestatie tot dusver was het bereiken van de vierde ronde van Wimbledon.

De twintigjarige Shelton was er pas voor de tweede keer bij op een van de vier grote toernooien. De mondiale nummer 89 strandde vorig jaar bij zijn debuut direct op de US Open.

In de halve eindstrijd stuit Paul mogelijk op Novak Djokovic. De Serviër, die bij winst van de Australian Open recordhouder Rafael Nadal evenaart met 22 Grand Slam-titels, speelt later op woensdag tegen Andrey Rublev.

De andere halve finale gaat tussen Stéfanos Tsitsipás en Karen Khachanov, de nummers drie en achttien van de plaatsingslijst. Veel hooggeplaatste spelers strandden voortijdig in Melbourne.

Koolhof uitgeschakeld in dubbelspel

In het dubbelspel bleven Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski steken in de kwartfinales. Het Australische duo Jason Kubler en Rinky Hijikata was veel te sterk: 6-3 en 6-1.

De uitschakeling is verrassend, want Koolhof en Skupski waren als eerste geplaatst. De 29-jarige Kubler en 21-jarige Hijikata maakten het na iets meer dan een uur af met een ace. De Australiërs waren in eigen land toegelaten met een wildcard.

