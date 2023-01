Sabalenka en Linette als laatste vrouwen naar halve finales Australian Open

Aryna Sabalenka en Magda Linette hebben woensdag de halve finales van de Australian Open bereikt. De Belarussische en de Poolse waren te sterk voor respectievelijk Donna Vekic en Karolína Plísková.

De als vijfde geplaatste Sabalenka was duidelijk een maatje te groot voor Vekic, die op de wereldranglijst de 64e plek bezet. Binnen twee uur was het 6-3 en 6-2. Vekic sloeg liefst dertien dubbele fouten.

Het is voor Sabalenka de vierde keer dat ze in de halve finales van een Grand Slam-toernooi staat. Bij de vorige drie keer - in 2021 op Wimbledon en de US Open en vorig jaar eveneens op de US Open - haalde ze de finale niet.

Linette staat voor het eerst in de halve eindstrijd van een van de vier grote toernooien. De ongeplaatste Poolse was verrassend met 6-3 en 7-5 te sterk voor Plísková, die als dertigste geplaatst was.

In de vorige ronde had de in vorm verkerende Linette al afgerekend Caroline Garcia, de nummer vier van de plaatsingslijst. Ze had zeven van de eerdere negen ontmoetingen met Plísková verloren.

Sabalenka en Linette treffen nu elkaar in de halve finale. De andere halve eindstrijd gaat tussen Elena Rybakina en Victoria Azarenka, de nummers 22 en 24 van de plaatsingslijst.

De dertigjarige Magda Linette staat voor het eerste in de halve finales van een Grand Slam-toernooi. Foto: Getty Images

Schuurs strandt in kwartfinales dubbelspel

In het dubbelspel kwam Demi Schuurs niet voorbij de kwartfinales. De Nederlandse en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk verloren met 6-2 en 6-3 van Barbora Krejcíková en Katerina Siniaková. De Tsjechische speelsters, als eerste geplaatst in Melbourne, pakten vorig jaar de titel.

De 29 jaar oude Schuurs, de nummer achttien van de wereld in het dubbelspel, haalde twee jaar geleden wél de halve eindstrijd op de Australian Open. Vorig jaar miste ze het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar vanwege een medische ingreep.

Schuurs en Krawczyk waren als zesde geplaatst. Ze wonnen in Melbourne twee keer van een Australisch duo dat met een wildcard was toegelaten.

