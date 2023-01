Tsitsipás maakt einde aan sprookje Lehecka en is weer halvefinalist in Melbourne

Stéfanos Tsitsipás heeft dinsdag voor de derde keer op rij de halve finales van de Australian Open bereikt. De Griek maakte in Melbourne een einde aan de indrukwekkende opmars van de jonge Tsjech Jirí Lehecka. Karen Khachanov voegde zich dankzij een opgave van Sebastian Korda bij de laatste vier.

De 24-jarige Tsitsipás had het bij vlagen lastig tegen de drie jaar jongere Lehecka, maar bleef wel zonder setverlies: 6-3, 7-6 (2) en 6-4. De 21-jarige Tsjech kreeg in de hele wedstrijd acht breakpoints, maar benutte er geen een.

Op weg naar de kwartfinales was Lehecka goed voor meerdere verrassingen. De nummer 71 van de wereld schakelde onder anderen de geplaatste spelers Cameron Norrie en Félix Auger-Aliassime uit. Het was pas de vijfde keer dat Lehecka meedeed aan een Grand Slam-toernooi en de eerste keer dat hij niet in de eerste ronde verloor.

Tsitsipás, die in de derde ronde in een driesetter van Tallon Griekspoor won, jaagt op zijn eerste Grand Slam-titel. De nummer vier van de wereld haalde in 2021 al eens de finale van Roland Garros, maar daarin was Novak Djokovic te sterk. Op de Australian Open werd Tsitsipás drie keer in de halve finales uitgeschakeld (2019, 2021 en 2022).

Dit keer wacht Tsitsipás een krachtmeting met Khachanov. De Rus profiteerde van een opgave van Korda, die kampte met een polsblessure. De 22-jarige Korda stond al met 7-6 (5), 6-3 en 3-0 achter toen hij na meerdere medische behandelingen besloot de handdoek in de ring te gooien. De partij in de Rod Laver Arena was op dat moment nog geen twee uur bezig.

Stéfanos Tsitsipás overleefde acht breakpoints tegen Jirí Lehecka en bleef zonder setverlies. Foto: Getty Images

Korda hoopte spoor van vader te volgen

Ondanks zijn wrange uitschakeling kan Korda terugkijken op een verdienstelijk toernooi. De nummer 31 van de wereld deed pas voor de tweede keer mee aan de Australian Open. Vorig jaar was de derde ronde al het eindstation. Deze editie versloeg hij onder anderen Daniil Medvedev en Hubert Hurkacz.

Korda, die het jaar goed begon door op het ATP-toernooi in Adelaide de finale te halen, hoopte in Melbourne in de voetsporen van zijn vader te treden. Petr Korda schreef de Australian Open in 1998 op zijn naam. In 2018 won Sebastian Korda al wel het juniorentoernooi.

De 26-jarige Khachanov kan zich gaan opmaken voor zijn tweede halvefinaleduel op een Grand Slam-toernooi. De nummer twintig van de wereld, in 2019 nog de mondiale nummer acht, schopte het eind vorig jaar tot de laatste vier op de US Open. Hij verloor toen van Casper Ruud.

De andere kwartfinales - Novak Djokovic-Andrey Rublev en het Amerikaanse onderonsje Ben Shelton-Tommy Paul - staan woensdag op het programma.

