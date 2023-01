Korda geeft geblesseerd op in Melbourne en kan niet in voetsporen vader treden

Sebastian Korda heeft dinsdag geblesseerd opgegeven tijdens zijn kwartfinale tegen de Rus Karen Khachanov op de Australian Open. De talentvolle Amerikaan had in Melbourne te veel last van een polsblessure.

De 22-jarige Korda stond al met 7-6 (5), 6-3 en 3-0 achter toen hij, na meerdere medische behandelingen, besloot de handdoek in de ring te gooien. De partij in de Rod Laver Arena was op dat moment nog geen twee uur bezig. Het is voor het eerst op deze editie van de Australian Open dat een speler geblesseerd moet opgeven.

Ondanks zijn wrange uitschakeling kan Korda terugkijken op een verdienstelijk toernooi. De nummer 31 van de wereld deed pas voor de tweede keer mee aan de Australian Open. Vorig jaar was de derde ronde al het eindstation.

Korda, die het jaar goed begon door op het ATP-toernooi in Adelaide de finale te halen, hoopte in Melbourne in de voetsporen van zijn vader te treden. Petr Korda schreef de Australian Open in 1998 op zijn naam. In 2018 won Sebastian Korda al wel het juniorentoernooi.

De 26-jarige Khachanov kan zich gaan opmaken voor zijn tweede halvefinaleduel op een Grand Slam-toernooi. De nummer twintig van de wereld, in 2019 nog de mondiale nummer acht, schopte het eind vorig jaar tot de laatste vier op de US Open. Hij verloor toen van Casper Ruud.

Voor een plek in de Australian Open-finale neemt Khachanov het op tegen Stéfanos Tsitsipás of de jonge Tsjesch Jirí Lehecka. Zij spelen later vandaag nog tegen elkaar. De andere kwartfinales - Novak Djokovic-Andrey Rublev en het Amerikaanse onderonsje Ben Shelton-Tommy Paul - staan woensdag op het programma.

