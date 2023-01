Wimbledon-winnares Rybakina voor het eerst halvefinalist op Australian Open

Delen via E-mail

Elena Rybakina heeft dinsdag voor het eerst in haar loopbaan de halve finales van de Australian Open bereikt. De Wimbledon-winnares piekte in Melbourne op de juiste momenten tegen Jelena Ostapenko: 6-2 en 6-4.

De 23-jarige Rybakina was in de Rod Laver Arena vooral een stuk effectiever dan Ostapenko. De nummer zeventien van de wereld uit Letland benutte slechts één van haar acht breakpoints in de wedstrijd. Rybakina kreeg minder kansen, maar won wel vier keer de servicegame van Ostapenko.