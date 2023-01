Azarenka overklast Pegula en houdt zicht op derde Australian Open-titel

Victoria Azarenka heeft dinsdag door een knappe zege op Jessica Pegula de halve finales van de Australian Open bereikt. De tweevoudig winnares verloor maar vijf games tegen de nummer drie van de wereld: 6-4 en 6-1. Wimbledon-winnares Elena Rybakina voegde zich ten koste van Jelena Ostapenko bij de laatste vier: 6-2 en 6-4.

De 28-jarige Pegula stelde vooral teleur in haar opslagbeurten. De Amerikaanse wankelde in bijna elke servicegame en werd liefst vijf keer gebroken. In de tweede set gunde Azarenka haar opponent slechts dertien punten.

Met de uitschakeling van Pegula is het deelnemersveld opnieuw een hooggeplaatste speelster armer. Eerder werden onder anderen topfavoriet Iga Swiatek en de mondiale nummer twee Ons Jabeur uitgeschakeld.

De 33-jarige Azarenka is ondertussen nog maar twee zeges verwijderd van haar derde Australian Open-titel. De huidige nummer 24 van de wereld won het Grand Slam-toernooi in Melbourne in 2012 en 2013. Ze haalde in haar loopbaan ook drie keer de finale van de US Open.

Azarenka voerde in 2012 nog wekenlang de wereldranglijst aan. Tussen juni 2016 en juni 2017 kwam de Belarussische vanwege een zwangerschap niet in actie, maar ze keerde met succes terug op de baan. Het is voor het eerst sinds de US Open van 2020 (finale) dat Azarenka het tot de laatste vier van een Grand Slam-toernooi schopt.

Het is het derde jaar op rij dat Pegula in de kwartfinales van de Australian Open wordt uitgeschakeld. Ook op Roland Garros en de US Open voegde ze zich vorig jaar bij de laatste acht, maar liep ze een plek in de halve eindstrijd mis.

Jessica Pegula stelde teleur tegen Victoria Azarenka. Foto: Getty Images

Wimbledon-winnares Rybakina klopt Ostapenko

In de halve finales wacht Azarenka een duel met Rybakina, die in de Rod Laver Arena vooral een stuk effectiever was dan Ostapenko. De nummer zeventien van de wereld uit Letland benutte slechts één van haar acht breakpoints in de wedstrijd. Rybakina kreeg minder kansen, maar won wel vier keer de servicegame van Ostapenko.

Met haar halvefinaleplaats op de Australian Open laat Rybakina zien dat ze geen eendagsvlieg is. De huidige nummer 25 van de wereld boekte in juli vorig jaar het grootste succes uit haar loopbaan door Wimbledon te winnen. Op de Australian Open kwam de Kazachse tot deze editie nooit verder dan de derde ronde.

De 25-jarige Ostapenko kan Australië ondanks haar uitschakeling met opgeheven hoofd verlaten. De Roland Garros-winnares van 2017 deed zeven keer eerder mee aan de Australian Open, maar telkens werd ze al vóór de tweede toernooiweek uitgeschakeld.

In het dubbelspel plaatste Demi Schuurs zich met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk voor de kwartfinales. Ze lieten de Slowaakse Tereza Mihalíková en Aliaksandra Sasnovich uit Belarus met 6-3 en 6-1 kansloos. Schuurs en Krawczyk spelen voor een plek in de halve finales tegen de Tsjechische speelsters Barbora Krejcíková en Katerina Siniaková, die als eerste geplaatst zijn.

