Rublev overleeft matchpoints tegen Rune in spektakelstuk en is kwartfinalist

Andrey Rublev heeft maandag op spectaculaire wijze de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De Rus overleefde in een zenuwslopende vijfsetter twee matchpoints tegen het Deense toptalent Holger Rune.

De 25-jarige Rublev besliste de hoogstaande partij in de Rod Laver Arena na 3,5 uur in zijn voordeel: 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 en 7-6 (9). Daar zag het lange tijd niet naar uit. Rune verzuimde de wedstrijd uit te serveren op 5-3, miste op 6-5 twee matchpoints en stond in de beslissende supertiebreak met 5-0 voor.

Rublev staat voor de zevende keer in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. De Russische nummer zes van de wereld haalde op de Australian Open alleen in 2021 de laatste acht. Hij moest het toen afleggen tegen landgenoot Daniil Medvedev. Rublev schopte het nog nooit tot de laatste vier op een major.

In de kwartfinales wacht Rublev mogelijk een loodzwaar duel met topfavoriet Novak Djokovic. De Serviër speelt later vandaag nog tegen de Australiër Alex de Minaur.

De pas negentienjarige Rune had voor de tweede keer de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi kunnen bereiken. Vorig jaar schopte de Deen het tot de laatste acht op Roland Garros. Hij moest toen het hoofd buigen voor de Noor Casper Ruud.

Holger Rune gaf een zeker lijkende zege in de vijfde set uit handen. Foto: Getty Images

Shelton wint Amerikaans onderonsje in vierde ronde

Ook Ben Shelton plaatste zich na een vijfsetter voor de kwartfinales van de Australian Open. De pas twintigjarige Amerikaan was na bijna vier uur spelen te sterk voor zijn landgenoot J.J. Wolf: 6-7 (5), 6-2, 6-7 (4), 7-6 (4) en 6-2.

Shelton speelt in Melbourne pas zijn tweede Grand Slam-toernooi. De nummer 89 van de wereld debuteerde vorig jaar op de US Open op een major en werd toen direct in de eerste ronde uitgeschakeld.

Voor een plek in de halve finales van de Australian Open neemt Shelton het op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut of de Amerikaan Tommy Paul. Die partij is momenteel bezig.

In het dubbelspel plaatste Wesley Koolhof zich met de Brit Neal Skupski voor de kwartfinales. Het als eerste geplaatste duo was met 6-4 en 6-2 te sterk voor de Serviër Nikola Cacic en Aisam-Ul-Haq Qureshi uit Pakistan. Robin Haase en Matwé Middelkoop werden uitgeschakeld door Jean-Julien Rojer en Marcelo Arévalo: 6-3 en 7-6 (6).

Eerder

Aanbevolen artikelen