Djokovic overklast De Minaur en is voor dertiende keer kwartfinalist in Melbourne

Novak Djokovic heeft maandag met speels gemak de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De favoriet liet geen spaan heel van thuisfavoriet Alex de Minaur, die slechts vijf games pakte. Andrey Rublev was in een zenuwslopende vijfsetter te sterk voor Holger Rune.

De 35-jarige Djokovic had slechts twee uur nodig om zijn plek bij de laatste acht veilig te stellen: 6-2, 6-1 en 6-2. De Australiër sloeg in de hele wedstrijd slechts negen winners en wist geen enkel breakpoint af te dwingen.

Tegen De Minaur leek Djokovic weinig last te hebben van de hamstringklachten waarmee hij dit toernooi kampt. De Serviër speelde wel met tape op zijn been.

Het is de dertiende keer dat Djokovic in de kwartfinales van de Australian Open staat. De huidige nummer vijf van de wereld hoopt het toernooi in Melbourne voor de tiende keer te winnen en daarmee zijn 22e Grand Slam-titel te veroveren. In dat geval evenaart hij het record van Rafael Nadal, die al in de tweede ronde strandde.

Djokovic verdedigt daarnaast zijn indrukwekkende ongeslagen reeks op Australische bodem. Zijn laatste nederlaag down-under dateert van de Australian Open in 2018. Toen werd hij in de vierde ronde door de Zuid-Koreaan Chung Hyeon uitgeschakeld.

De Rod Laver Arena was goed gevuld voor het duel tussen thuisfavoriet Alex de Minaur en Novak Djokovic. Foto: Getty Images

Rublev overleeft matchpoints tegen Rune

Voor een plek bij de laatste vier neemt Djokovic het op tegen Rublev. De Rus knokte zich in geslagen positie terug tegen het Deense toptalent Rune en won na 3,5 uur met 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 en 7-6 (9).

Het zag er lange tijd niet naar uit dat de 25-jarige Rublev de hoogstaande partij in de Rod Laver Arena zou winnen. Rune verzuimde de wedstrijd uit te serveren op 5-3, miste op 6-5 twee matchpoints en stond in de beslissende supertiebreak met 5-0 voor. Het duel werd beslist door een bal die via de netband net op de helft van Rune viel.

Rublev staat voor de zevende keer in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. De Russische nummer zes van de wereld haalde op de Australian Open alleen in 2021 de laatste acht. Hij moest het toen afleggen tegen landgenoot Daniil Medvedev. Rublev schopte het nog nooit tot de laatste vier op een major.

De pas negentienjarige Rune had voor de tweede keer de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi kunnen bereiken. Vorig jaar schopte de Deen het tot de laatste acht op Roland Garros. Hij moest toen het hoofd buigen voor de Noor Casper Ruud.

Holger Rune gaf een zeker lijkende zege in de vijfde set uit handen. Foto: Getty Images

Shelton wint Amerikaans onderonsje in vierde ronde

Ook Ben Shelton plaatste zich na een vijfsetter voor de kwartfinales van de Australian Open. De pas twintigjarige Amerikaan was na bijna vier uur spelen te sterk voor zijn landgenoot J.J. Wolf: 6-7 (5), 6-2, 6-7 (4), 7-6 (4) en 6-2.

Shelton speelt in Melbourne pas zijn tweede Grand Slam-toernooi. De nummer 89 van de wereld debuteerde vorig jaar op de US Open op een major en werd toen direct in de eerste ronde uitgeschakeld.

Voor een plek in de halve finales van de Australian Open neemt Shelton het op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Hij rekende in vier sets af met de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-2, 4-6, 6-2 en 7-5.

Het is voor het eerst sinds de US Open van 2005 dat drie Amerikaanse tennissers in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi staan. Naast Shelton en Paul voegde Sebastian Korda zich bij de laatste acht.

In het dubbelspel plaatste Wesley Koolhof zich met de Brit Neal Skupski voor de kwartfinales. Het als eerste geplaatste duo was met 6-4 en 6-2 te sterk voor de Serviër Nikola Cacic en Aisam-ul-Haq Qureshi uit Pakistan. Robin Haase en Matwé Middelkoop werden uitgeschakeld door Jean-Julien Rojer en Marcelo Arévalo: 6-3 en 7-6 (6).

Eerder

Aanbevolen artikelen