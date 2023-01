Sabalenka voor het eerst kwartfinalist op Australian Open, Garcia laat zich verrassen

Aryna Sabalenka heeft maandag voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De nummer vijf van de wereld rekende af met de Zwitserse Belinda Bencic. Karolína Plísková voegde zich met overmacht bij de laatste acht, terwijl Caroline Garcia zich liet verrassen in Melbourne.

De 24-jarige Sabalenka rekende in anderhalf uur af met Bencic, de nummer tien van de wereld: 7-5 en 6-2. De Belarussische herstelde zich in de eerste set van een break achterstand en was in het tweede bedrijf oppermachtig. Ze is nog steeds zonder setverlies op deze editie van de Australian Open.

Bij haar vorige vijf deelnames slaagde Sabalenka er telkens niet in de kwartfinales te halen in Melbourne. De laatste twee jaar strandde ze in de vierde ronde. Sabalenka haalde in haar carrière tot dusver drie keer de halve finales van een Grand Slam-toernooi: in 2021 en 2022 op de US Open en in 2021 op Wimbledon.

Om op de Australian Open voor het eerst de laatste vier te bereiken, moet Sabalenka zien af te rekenen met Donna Vekic. De Kroatische boekte in de vierde ronde een zwaarbevochten overwinning op de pas zeventienjarige Tsjechische Linda Fruhvirtová: 6-2, 1-6 en 6-3.

Aryna Sabalenka neemt de felicitaties van Belinda Bencic in ontvangst. Foto: Getty Images

Plísková blijft in de race voor eerste Grand Slam-titel

Plísková was in haar achtstefinaleduel met Zhang Shuai een klasse apart. De dertigjarige Tsjechische gunde haar Chinese opponent slechts vier games in een wedstrijd die amper een uur duurde: 6-0 en 6-4. Plísková sloeg onder meer twaalf aces en 33 winners.

Het is de vierde keer dat Plísková zich kwartfinalist op de Australian Open mag noemen. De nummer 31 van de wereld, die jarenlang in de top tien van de WTA-ranglijst stond, schopte het alleen in 2019 tot de halve finales in Melbourne.

Plísková is momenteel bezig aan haar 41e Grand Slam-toernooi, maar een titel ontbreekt nog op haar rijke erelijst. Ze verloor in 2016 de US Open-finale en ging in 2021 onderuit in de eindstrijd van Wimbledon.

In de kwartfinales van de Australian Open neemt Plísková het op tegen Magda Linette. De Poolse was verrassend te sterk voor de Française Garcia, de nummer vier van de wereld: 7-6 (3) en 6-4. Tot dit toernooi had Linette het nooit verder dan de derde ronde geschopt op een Grand Slam-toernooi.

Het vrouwentoernooi lag al helemaal open dankzij de uitschakeling van topfavoriet Iga Swiatek. De Poolse nummer één van de wereld liet zich zondag in de vierde ronde verrassen door de Kazachse Elena Rybakina.

Kwartfinales Australian Open Elena Rybakina-Jelena Ostapenko

Jessica Pegula-Victoria Azarenka

Karolína Plísková-Magda Linette

Aryna Sabalenka-Donna Vekic

Eerder

Aanbevolen artikelen