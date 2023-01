Swiatek wilde 'te graag' op Australian Open: 'Ik voelde de druk'

Iga Swiatek vond het erg lastig om met de hoge verwachtingen om te gaan op de Australian Open. Dat vertelde de Poolse wereldranglijstaanvoerder na haar verlies tegen Elena Rybakina in de achtste finales van het Grand Slam-toernooi.

De Poolse won afgelopen jaar liefst 67 wedstrijden op de WTA Tour, het grootste aantal sinds Serena Williams in 2013. Daardoor gold Swiatek als een van de grote favorieten voor de eindwinst in Melbourne. Zo voelde ze dat zelf ook.

Het is niet voor het eerst dat Swiatek bezwijkt onder de druk; vorig jaar bleef ze na een lange zegereeks steken in de derde ronde van Wimbledon door een nederlaag tegen Alizé Cornet. Daarna zette ze wisselvallige resultaten neer in de zomer, maar kwam ze ijzersterk terug door de US Open te winnen.