Revelatie Lehecka stunt tegen Auger-Aliassime in Australië, Tsitsipás klopt Sinner

De Tsjechische revelatie Jiri Lehecka blijft verrassen op de Australian Open. De nummer 71 van de wereld bereikte zondag ten koste van Félix Auger-Aliassime de kwartfinales: 4-6, 6-3, 7-6 (2) en 7-6 (3). Ook Stéfanos Tsitsipás bereikte de laatste acht.

De 21-jarige Lehecka had tot dit seizoen nog geen wedstrijd op een Grand Slam gewonnen, maar ontpopt zich dit jaar in Australië tot een regelrechte revelatie. Eerder schakelde hij Borna Coric (3-0), Christopher Eubanks (3-1) en Cameron Norrie (3-2) al verrassend uit.

Tegen Auger-Aliassime ging het geregeld gelijk op, maar mede dankzij twee gewonnen tiebreaks trok de Tsjech aan het langste eind. Hij maakte het tegen de Canadese nummer zeven van de wereld na ruim drie uur op zijn eerste matchpoint af.

Het was de eerste keer in zijn carrière dat Lehecka won van een speler uit de mondiale top tien. "Eerlijk waar, dit voelt geweldig", zei hij na de partij. "Als iemand me voor dit toernooi had gezegd dat ik dit niveau zou halen, had ik die persoon niet geloofd."

Stéfanos Tsitsipás en Jannik Sinner vermaakten het publiek in Melbourne. Foto: Getty Images

Tsitsipás klopt Sinner in thriller

In de kwartfinales neemt Lehecka het op tegen Tsitsipás. De Griek gaf tegen Jannik Sinner bijna een 2-0-voorsprong in sets weg, maar won na een ware thriller alsnog: 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 en 6-3.

Het was de tweede keer op rij dat Tsitsipás en Sinner elkaar troffen op de Australian Open. Een jaar geleden kwam Tsitsipás ook als winnaar uit de strijd. Hij won toen in drie sets, maar strandde uiteindelijk in de halve finales.

Tsitsipás hoopt na het vroege vertrek van onder anderen Rafael Nadal en Casper Ruud in Australië een gooi te doen naar zijn eerste Grand Slam-titel. De finalist van Roland Garros 2021 is de hoogstgeplaatste speler die nog in het toernooi zit.

Uitslagen Australian Open Hurkacz-Korda 2-3 (6-3, 3-6, 2-6, 6-1 en 6-7 (7))

(6-3, 3-6, 2-6, 6-1 en 6-7 (7)) Nishioka-Khachanov 0-3 (0-6, 0-6 en 6-7 (4))

(0-6, 0-6 en 6-7 (4)) Lehecka-Auger-Aliassime 3-1 (4-6, 6-3, 7-6 (2) en 7-6 (3))

(4-6, 6-3, 7-6 (2) en 7-6 (3)) Tsitsipás-Sinner 3-2 (6-4, 6-4, 3-6, 4-6 en 6-3)

