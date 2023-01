Mondiale nummer één Swiatek onderuit op Australian Open, ook Gauff naar huis

Iga Swiatek is zondag uitgeschakeld in de vierde ronde van de Australian Open. De nummer één van de wereld verloor in twee sets van de Kazachse Elena Rybakina: 6-4 en 6-4. Ook outsider Coco Gauff strandde.

Swiatek kende tegen Rybakina nog een uitstekende start en kwam op een 40-0-voorsprong in de eerste game. Daarna verloor ze de volgende vijf punten op rij en werd ze direct gebroken door de nummer 25 van de wereld. In de vierde game waren de rollen omgedraaid, maar van een comeback was geen sprake.

In de tweede set leek Swiatek haar niveau gevonden te hebben. Ze kwam op een 3-0-voorsprong in games, maar gaf ook die voorsprong uit handen. In de negende game van de tweede set brak Rybakina de Poolse om vervolgens de wedstrijd uit te serveren.

Met de uitschakeling van Swiatek is zowel het dames- als het herentoernooi zijn nummers één en twee al voor de kwartfinales kwijt. Dat gebeurde niet eerder in het Open-tijdperk. Eerder strandden Ons Jabeur, Rafael Nadal en Casper Ruud.

Coco Gauff was in tranen na haar uitschakeling. Foto: Reuters

Ostapenko stuurt Gauff naar huis

Rybakina, de Wimbledon-winnares van 2022, mag het in de kwartfinale opnemen tegen Jelena Ostapenko. De Letse won in twee sets (7-5 en 6-3) verrassend van Gauff, die als een van de outsiders voor de eindzege werd gezien.

Gauff was in topvorm afgereisd naar Melbourne. Ze won de eerste acht wedstrijden van 2023 en gaf daarin geen set weg. "Deze nederlaag is moeilijk te verteren, want ik voelde me zo goed dit toernooi", vertelde de Amerikaanse na afloop met tranen in haar ogen.

Door de uitschakeling van Swiatek (WTA-1) en Gauff (WTA-7) zijn er met Jessica Pegula (WTA-3), Caroline Garcia (WTA-4), Aryna Sabalenka (WTA-5) en Belinda Bencic (WTA-10) nog vier toptienspelers over op de Australian Open.

Uitslagen en programma Australian Open Swiatek-Rybakina 0-2 (4-6 en 4-6)

(4-6 en 4-6) Ostapenko-Gauff 2-0 (7-5 en 6-3)

(7-5 en 6-3) Pegula-Krejcikova 2-0 (7-5 en 6-2)

(7-5 en 6-2) Azarenka-Zhu (later vandaag)

