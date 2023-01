Weinig slaap, acht blaren en rugpijn hinderen Murray te veel voor nieuwe stunt

Andy Murray knokte zaterdag 3,5 uur lang in Melbourne, maar hij kon niet weer voor een verrassing zorgen op de Australian Open. De 35-jarige tennisser was na een loodzware week niet fit genoeg om de als 24e geplaatste Roberto Bautista Agut te verslaan in de derde ronde.

"Gezien de omstandigheden heb ik het nog behoorlijk spannend weten te maken tegen de nummer 25 van de wereld", zei Murray op zijn persconferentie na een nederlaag in vier sets (1-6, 7-6 (7), 3-6 en 4-6).

De ervaren Schot had duidelijk moeite met bewegen bij de avondpartij in de Margaret Court Arena. Gek is dat niet; Murray stond in zijn eerste twee duels op het Australische Grand Slam-toernooi in totaal bijna elf uur op de baan.

Zijn overwinning op de Australiër Thanasi Kokkinakis in de tweede ronde kostte hem 5 uur en 45 minuten en eindigde in de nacht van donderdag op vrijdag pas iets na 4.00 uur (lokale tijd). Dat gaf hem niet heel veel tijd om te herstellen voor zijn duel met de 34-jarige Bautista Agut.

"Na de wedstrijd tegen Kokkinakis heb ik van 6.00 tot 9.00 uur geslapen. Dat is natuurlijk niet genoeg", zei Murray. "Maar ik had zeven tot acht blaren op mijn voet. Die moest ik laten doorprikken en dat kon niet te lang wachten."

Murray ging vervolgens terug naar zijn hotel, waar hij nog een paar uur sliep. Vrijdagmiddag stond hij een kwartiertje op de baan om wat ballen te slaan. "Daarna was het snel het ijsbad in en langs mijn fysiotherapeut."

Andy Murray kreeg veel (Schotse) steun in de Margaret Court Arena. Foto: AFP

Murray serveerde matig door rugproblemen

Murray kon door alle behandelingen zaterdagavond om 19.00 uur (lokale tijd) aantreden tegen Bautista Agut, al zagen de fans al snel dat de voormalig nummer één van de wereld niet topfit was.

"Mijn benen waren eigenlijk nog wel oké", aldus Murray, die sinds een operatie in 2019 speelt met een kunstheup. "Mijn voeten voelden niet geweldig. Maar ik had het meest last van mijn rug. Daardoor kon ik niet goed serveren, dat was het grootste probleem vandaag."

De vijfvoudig finalist op de Australian Open won maar iets meer dan de helft van de punten in zijn servicegames, maar wist toch een set te pakken tegen Bautista Agut.

"Ik heb een goed gevoel overgehouden aan het niveau dat ik hier heb laten zien", zei Murray. "Ik twijfel er niet aan dat ik op Grand Slams weer verder kan komen dan de derde ronde. Vorig jaar waren er momenten dat ik niet met heel veel plezier op de baan stond. Op deze manier is het een stuk leuker."

Het volgende toernooi voor Murray is het ABN AMRO Open in Rotterdam, dat begint op 13 februari.

