Sprookje Murray op Australian Open komt ten einde tegen Bautista Agut

Andy Murray heeft zaterdag niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen op de Australian Open. Na twee sprookjesachtige overwinningen ging de drievoudig Grand Slam-winnaar in vier sets onderuit tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 1-6, 7-6 (7), 3-6 en 4-6.

In zijn vorige partij tegen Thanasi Kokkinakis stond Murray met 0-2 in sets achter, maar voltooide hij een wonderbaarlijke comeback. Na een partij van bijna zes uur trok hij aan het langste eind. Het was de op een na langste partij ooit in Melbourne. De wedstrijd was pas om iets na 4.00 uur 's nachts (lokale tijd) afgelopen.

De partij tegen Kokkinakis had duidelijk haar tol geëist bij Murray. De voormalige nummer één leek met een blessure te spelen en bewoog moeizaam op de baan. Nadat Bautista Agut de eerste set eenvoudig met 6-1 had gewonnen, knokte Murray zich via een tiebreak terug in de wedstrijd.

De tweede en derde set gingen vervolgens eenvoudig naar Bautista Agut. De Spaanse nummer 25 van de wereld neemt het in de vierde ronde op tegen de Amerikaan Tommy Paul, die in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) zijn landgenoot Jenson Brooksby kansloos liet: 6-1, 6-4 en 6-3.

Zo komt er een einde aan een sprookje van Murray in Melbourne. In de eerste ronde had de Brit ook al voor een grote verrassing gezorgd door Matteo Berrettini te verslaan. De tweevoudig Wimbledon-winnaar won met 3-2 van de Italiaanse nummer veertien van de wereld. Die partij duurde 4 uur en 54 minuten.

Murray behoorde jarenlang tot de top van de wereld. De Brit won in 2013 en 2016 Wimbledon, schreef in 2012 de US Open op zijn naam en was van november 2016 tot augustus 2017 de nummer één van de wereld, maar door een slepende heupblessure viel hij de laatste jaren ver terug. Sinds een operatie in 2019 speelt hij met een kunstheup.

Geen verrassingen bij de vrouwen

Bij de vrouwen bleven grote verrassingen uit. De mondiale nummer vier Caroline Garcia verloor de eerste set tegen de Duitse qualifier Laura Siegemund nog kansloos met 6-1, maar de Française richtte zich op en won de twee daaropvolgende sets met 6-3 en 6-3.

Ook Aryna Sabalenka maakte geen fout in Melbourne. De nummer vijf van de wereld rekende na ruim een uur spelen af met de Belgische Elise Mertens: 6-2 en 6-3. In de vierde ronde speelt Sabalenka tegen regerend olympisch kampioene Belinda Bencic, die met 6-2 en 7-5 zegevierde tegen de Italiaanse Camila Giorgi.

Iga Swiatek is de grote favoriet voor de eindzege bij de vrouwen. De Poolse ranglijstaanvoerder speelt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) in de vierde ronde tegen Elena Rybakina uit Kazachstan. De finale is volgende week zondag.

Ashleigh Barty won vorig jaar de Australian Open, maar zij is niet meer van de partij. Vlak na haar eindzege in Melbourne zette de Australische een punt achter haar loopbaan. Ze kon het fysiek en mentaal niet meer opbrengen om professioneel tennisster te zijn. Ze was toen 25 jaar oud.

