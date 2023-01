Djokovic worstelt weer met blessure, maar haalt wel vierde ronde Australian Open

Novak Djokovic heeft zaterdag met veel pijn en moeite de vierde ronde van de Australian Open gehaald. De 21-voudig Grand Slam-winnaar kampte ook in de partij tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov met hamstringklachten, maar won desondanks in drie sets: 7-6 (7), 6-3 en 6-4.

De 35-jarige Djokovic had in zijn vorige partij tegen de Fransman Enzo Couacaud al last van zijn bovenbeen en ook tegen Dimitrov speelde zijn hamstring weer op. Aan het einde van de eerste set liet hij zich behandelen door een fysiotherapeut nadat hij diep moest gaan om de eerste set te winnen. Hij kreeg toen verband om zijn bovenbeen.

Ook in de derde set greep hij verschillende keren naar zijn bovenbeen. Na een nieuwe medische time-out kon hij op verschillende momenten amper lopen. Daarnaast hield hij verschillende keren zichtbaar in om erger leed te voorkomen. Maar de hamstringklachten stonden de volgende ronde niet in de weg voor Djokovic.

Tegen Dimitrov had Djokovic het alleen in de eerste set serieus moeilijk. De Bulgaarse hardcourtspecialist kreeg in totaal drie setpunten, maar Djokovic werkte ze allemaal weg en sloeg op zijn vijfde setpunt toe. In de tweede en derde set was de mondiale nummer vier een klasse apart voor de mondiale nummer 28.

Djokovic neemt het in de vierde ronde op tegen Alex De Minaur. De thuisspeler was in de nacht van vrijdag op zaterdag in drie sets te sterk voor de Fransman Benjamin Bonzi. Na de uitschakeling van Nadal en Daniil Medvedev is Djokovic de grote favoriet voor de eindzege.

In Melbourne jaagt Djokovic op zijn tiende titel op de Australian Open. Hij won het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar voor het laatst in 2021, maar kon zijn titel vorig jaar niet verdedigen. Hij werd toen gedwongen Australië te verlaten omdat hij niet is gevaccineerd tegen corona.

Novak Djokovic moest zich twee keer laten behandelen door een fysiotherapeut. Foto: AFP

Koolhof en Haase uitgeschakeld, Schuurs wel door

Wesley Koolhof en Robin Haase werden uitgeschakeld in het gemengd dubbelspel. Koolhof was met de Japanse Ena Shibahara kansloos tegen het Australische duo Olivia Gadecki/Marc Polmans. Na iets meer dan een uur stond er 6-2 en 6-2 voor de Australiërs op het scorebord.

Haase won met zijn Chinese partner Zhang Shuai de eerste set tegen de Australiërs Alana Parnaby en Andrew Harris met 6-4, maar ze verloren de tweede in de tiebreak: 7-6 (6). De beslissende matchtiebreak ging daarna met 10-8 naar het Australische koppel.

Demi Schuurs bereikte wel de tweede ronde van het gemengd dubbel. Met de Kroaat Nikola Mektic won de 29-jarige Limburgse via een matchtiebreak van het Australische koppel Samantha Stosur/Matthew Ebden: 4-6, 6-3 en 10-6.

Uitslagen derde ronde Australian Open mannen Novak Djokovic (Ser, 4) -Grigor Dimitrov (Bul, 27) 7-6 (7), 6-3, 6-4

-Grigor Dimitrov (Bul, 27) 7-6 (7), 6-3, 6-4 Roberto Bautista Agut (Spa, 24) -Andy Murray (Sch) 6-1, 6-7 (7), 6-3, 6-4

-Andy Murray (Sch) 6-1, 6-7 (7), 6-3, 6-4 Alex de Minaur (Aus, 22)-Benjamin Bonzi (Fra) 7-6 (0), 6-2, 6-1

Aanbevolen artikelen