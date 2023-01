Uittocht topspelers gaat verder: ook Medvedev klaar op Australian Open

Daniil Medvedev is vrijdag al in de derde ronde van de Australian Open blijven steken. De als zevende geplaatste Rus liet zich verrassen door de 22-jarige Sebastian Korda uit de Verenigde Staten: 7-6 (9), 6-3 en 7-6 (4).

Met de eliminatie van Medvedev is weer een hooggeplaatste speler klaar in Melbourne. Eerder viel het doek voor Rafael Nadal (als eerste geplaatst), Casper Ruud (de nummer twee), en Taylor Fritz (de nummer acht).

Van de vijftien hoogst geplaatste spelers, liggen er al acht uit. Carlos Alvarez, de wereldranglijstaanvoerder, is wegens een blessure niet van de partij in Melbourne.

De als derde ingeschaalde Stéfanos Tsitsipás, die vrijdag afrekende met Tallon Griekspoor, is de hoogst geplaatste speler die nog in de strijd is. Negenvoudig winnaar Novak Djokovic is als vierde geplaatst.