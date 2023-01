Griekspoor zet knop snel om na verlies tegen Tsitsipás: 'Hongerig naar meer'

Tallon Griekspoor baalt ervan dat hij Stéfanos Tsitsipás vrijdag niet aan het wankelen heeft kunnen brengen in de derde ronde van de Australian Open. De Nederlander kijkt desondanks met een positief gevoel terug op zijn seizoenstart.

Griekspoor speelde in de eerste ronde tegen Pavel Kotov en in de tweede ronde tegen Botic van de Zandschulp op een buitenbaan, maar zijn partij tegen Tsitsipás werd ingeroosterd in de Rod Laver Arena.

"De baan was vijf keer zo traag als de buitenbanen. Ik heb twaalf dagen op heel snelle banen gespeeld en stond nu ineens op een trage baan, waar hij - omdat hij zo hoog staat - elke dag op staat te trainen", vertelde Griekspoor na zijn nederlaag in drie sets aan het ANP.

"Het duurde lang voordat ik echt gewend was, ook omdat de ruimte rondom de baan een stuk groter is. Ik had het idee dat mijn service en forehand minder effect hadden dan op de andere banen en ik daardoor minder 'gratis' punten kreeg. Dan is het gewoon vechten, positief blijven en hopen op iets van een kansje."

Dat kansje kwam er: na het verlies van de eerste set kreeg Griekspoor in het tweede bedrijf een setpoint, dat hij niet verzilverde. "Misschien had ik hem met het pakken van een set een beetje aan het wankelen kunnen krijgen. Al was het bij 1-1 in sets alsnog een lastig verhaal geworden. Hij was erg sterk in zijn eigen servicegames."

Tallon Griekspoor zal de top vijftig naderen door het halen van de derde ronde in Melbourne. Foto: ANP / EPA

Griekspoor: 'Het verschil was iets te groot'

Uiteindelijk moest Griekspoor concluderen dat Tsitsipás gewoon een maatje te groot was. "Het was allemaal zo slecht nog niet, maar het verschil was iets te groot. Nu baal ik vooral dat ik niet iets meer uit de wedstrijd heb kunnen halen, maar ik heb een goed toernooi gehad."

Griekspoor gaat zich nu voorbereiden op de Davis Cup-wedstrijd tegen Slowakije van begin februari. "De start van het seizoen motiveert me alleen maar om nog harder te gaan werken om nog meer mooie weken te hebben. Ik ben hongerig naar meer."

Eerst is het tijd om de batterij op te laden. En om nog even stil te staan bij het winnen van het ATP-toernooi in het Indiase Pune van twee weken geleden.

"Dit is zeker een moment om mijn rust te pakken en om samen met familie en vrienden van mijn eerste titel te genieten. Ik stond nog op de lijst voor een toernooi in België, maar daar gaat een streep doorheen. Daar ga je mij niet zien."

Uitslagen derde ronde Australian Open mannen: Jannik Sinner (Ita, 16) -Márton Fucsovics (Hon) 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0

-Márton Fucsovics (Hon) 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0 Stéfanos Tsitsipás (Gri, 3) -Tallon Griekspoor (Ned) 6-2, 7-6 (5), 6-3

-Tallon Griekspoor (Ned) 6-2, 7-6 (5), 6-3 Mackenzie McDonald (VS) -Yoshihito Nishioka (Jap) 7-6 (6), 6-3, 6-2

-Yoshihito Nishioka (Jap) 7-6 (6), 6-3, 6-2 Felix Auger-Aliassime (Can, 7)-Francisco Cerundolo (Arg) 6-1, 3-6, 6-1, 6-4

